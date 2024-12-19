Общество

Наценка на трезвость

Красных ценников на алкоголь, возможно, больше не будет. Правительство поручило профильным ведомствам проработать вопрос запрета скидок на винно-водочную продукцию. По мнению авторов инициативы, такая мера в числе других мероприятий будет способствовать сокращению потребления спиртных напитков и как следствие - оздоровлению россиян.

Поможет ли это в борьбе с алкоголизацией населения, готовы ли к таким изменениям предприниматели, что думают о такой заботе со стороны государства сами псковичи, узнала Псковская Лента Новостей.

Меньше пить - лучше

Возможный запрет скидок на алкоголь - лишь один из 29 пунктов «Плана по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в РФ на период до 2030 года». В документе, опубликованном на портале правовых актов, помимо мероприятий по популяризации здорового образа жизни, предлагается повышение акцизов и минимальных розничных цен на алкоголь, ограничение выкладки его в прикассовых зонах, сокращение рекламы таких напитков. Профильным ведомствам поручено провести анализ правоприменительной практики и представить предложения по реализации этих мер до 15 апреля 2025 года.

Вероятно, причины для беспокойства за здоровье населения у власть имущих есть: продажа алкоголя в России взлетела до максимума. Как сообщают СМИ со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК), в первые 11 месяцев этого года розничные продажи алкоголя без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи выросли на 0,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такой результат стал максимальным в истории, поскольку статистика ведется только с 2017 года, а по сравнению с цифрами семилетней давности объемы выросли на 20 процентов. Причем, судя по представленной статистике, рост произошел в категориях «крепкие спиртные напитки» и «игристые вина».

С другой стороны, многие специалисты отмечают тенденцию к снижению потребления алкоголя. «Пить стали меньше - однозначно. Об этом говорят данные, которые дают региональные органы статистики, и государственные. Количество потребления этилового спирта на душу населения уменьшилось. В частности, в Пскове тоже», - сообщил псковский врач-психиатр-нарколог Дмитрий Индюков.

По его словам, количество состоящих на учете в областном наркодиспансере тоже не увеличивается. «У нас не стало больше больных. И случаев алкогольных психозов. Тенденция к снижению есть», - сказал врач.

Однако он считает, такие меры, как запрет скидок на алкоголь, вряд ли будут способствовать закреплению этой тенденции. «Человек, который страдает зависимостью от спиртосодержащих напитков, необязательно будет покупать их в магазине: существуют и самогоноварение, и лекарственные формы, он найдет, где купить».

Правда, по мнению врача, люди, которые алкоголь пьют только по праздникам, возможно, будут смотреть на цену. «Есть одна истина: чем меньше человек употребляет алкоголя, тем лучше его здоровье. Это однозначно», - заключил он.

Повод для недовольства

Со специалистом не поспоришь: алкоголь полезным напитком назвать нельзя. Но предложение о запрете скидок может вызвать недовольство у предпринимателей, которые занимаются производством или продажей алкогольной продукции.

«Вопрос о том, как снизить потребление алкоголя, актуальный. Предлагаются разные меры для этого. Но нужно думать и о производителях, и тех, кто данную продукцию реализует», - отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев.

По мнению бизнес-омбудсмена, не стоит «в нынешних условиях экономического состояния нашей страны каким-то образом раздражать население и предпринимателей». «Скидки на алкоголь связаны с маркетинговыми акциями для продвижения продукции, товаров, которые плохо продаются. Поэтому со стороны бизнеса будет очень много недовольства в отношении такой инициативы», - уверен он.

Кроме того, Аркадий Мурылев считает, что запретительные меры, особенно в отношении алкоголя, ни к чему хорошему не приводят. «Снижение потребления алкоголя больше связано с воспитанием и с ограничением именно по возрастным категориям. В этой части я согласен с теми мерами, которые приняты в РФ. Мое мнение, может быть, субъективное, но отмена скидок не будет содействовать снижению покупки алкоголя», - говорит он.

«Скидки мы делаем не для того, чтобы пить люди стали больше или меньше, а для того, чтобы продать продукцию, которая залежалась на складах. Это часть нашей хозяйственной деятельности - не надо в нее вмешиваться!» - говорит бизнесмен, генеральный директор холдинга NPN и основатель одной из псковских пивоварен Игорь Савицкий.

По его словам, во-первых, подобные запреты - это вмешательство в предпринимательскую деятельность, что не приветствуется законодательством РФ. Во-вторых, даже если алкоголь станет дороже, люди не перестанут пить.

«Ни на каком уровне потребления алкоголя это не скажется никаким боком. Ну, введите акциз, и бутылка пива будет стоить 5 тысяч рублей. Люди перестанут пить? Нет, не перестанут. Просто перейдут на самогон. По числу самогонных аппаратов мы находимся на одном из первых мест в Европе. Будут пить технические жидкости, как это было во времена советской власти. Ничего хорошего от этого не будет. Пить люди меньше не станут. Просто перейдут на другие напитки», - уверен предприниматель.

По его словам, цена никого не останавливает: «Где вы такое слышали, чтобы люди решили выпить: приходят - а там скидку на алкоголь не дали, и они остались трезвыми?»

«Это очередная попытка вмешаться в хозяйственную деятельность предпринимателей и очередная глупость, которую кто-то пропагандирует, прикрываясь интересами здоровья народа», - считает бизнесмен.

Скидка на водку?

Николай Рассадин, долгое время возглавлявший гипермаркет «Империал», обращает внимание на то, что сейчас скидки существуют только на элитный алкоголь, для более дешевых напитков обычно таких акций нет.

«На водку существует минимальная розничная цена, ниже которой розница не может ее продавать. Что такое скидка на водку, я, например, не понимаю», - говорит Николай Рассадин.

Если все же авторы инициативы имеют в виду скидки на крепкий и некрепкий алкоголь элитных производителей, то, по его словам, не будет красных ценников на эти напитки, при этом цену алкоголя все равно будут регулировать оптовики.

«Например, пришла бутылка в розницу стоимостью 1500 руб. Розница накинула свои 20-30-50% и торгует, а к праздникам делает скидку. То есть наценку условно не 50%, а 25. Но, как правило, эти скидки дает оптовик, который работает с этим товаром. Не будет этой скидки - просто перепишут накладные и поставят этот же товар не за 1500, а 1200», - пояснил Николай Рассадин.

Поэтому, по его словам, запрет скидок на алкоголь - это «из области популистских мер».

«У нас с алкоголем как только не пытались бороться: и ужесточением правил торговли, и снижением производства, вырубали целые виноградники. От этого никакого толку не было и не будет», - говорит Николай Рассадин.

По его мнению, есть только два пути, по которым должно идти государство: первое - это развивать культуру пития и второй путь - увеличивать благосостояние людей и их социальную занятость. А «благодаря» запретам и ограничениям, опять возродится «серый гнилой рынок алкоголя, люди начнут пить всякую бурду, начнут травиться».

«Было множество попыток препятствовать алкоголизации населения. Но, пока не будет нормальных условий жизни в стране для основной массы людей (не тех, которые живут на Рублевках), отмена скидки на алкоголь ничего не изменит», - уверен Николай Рассадин.

Мнения разделились

Что касается самих потребителей алкоголя, в том числе и элитного, то мнения разделились.

«В моем поколении людей от 35 до 40 лет очень много пьющих. Но вы их никогда не увидите валяющимися на улице. Мы пьем умеренно, но регулярно. Это чаще всего не крепкие напитки, а пиво, вино. Поэтому, я думаю, что отсутствие скидок повлияет на снижение уровня потребления. Ты сможешь позволить себе алкоголь реже, потому что он будет дороже», - отмечает псковичка Анна.

По ее словам, такая мера будет способствовать тому, что количество вечеров с пивом снизится. При этом, никто не запрещает алкоголь полностью. «Он по-прежнему стоит на полках магазина. Он не стоит заоблачных денег, но сколько-то стоит. Это тоже деньги, а их количество ограничено», - подчеркивает Анна.

Псковичей, потребляющих алкогольные напитки от случая к случаю, тема запрета скидок вообще не очень интересует. «Да мне, в общем-то, всё равно. Алкоголь мы покупаем так редко, что наличие или отсутствие скидок на него никак не скажется на нашем семейном бюджете. То есть раз в год можно позволить себе купить бутылку дорогущего вина, коньяка, рома, да хоть самогона. А каждую неделю дорогой алкоголь покупать, конечно, не будешь», - говорит жительница Пскова Елена.

По ее мнению, такое ограничение скорее «ударит по любителям регулярно отмечать пятницы-пьяницы». «А с точки зрения борьбы с алкоголизмом... Не уверена, что это поможет. Скорее начнут пить "паленку" и суррогаты. Надо вводить "культуру пития", предлагать альтернативу - развлечения, отдых, а не повышать цены», - замечает она.

А вот пскович Александр, напротив, считает, что новые запреты как раз коснутся тех, кто пьет культурно. «Совсем недавно в нашем регионе было озвучено мнение, что вытрезвитель больше не нужен, потому что сформировалась культура пития. Так вот, мне кажется, что попытка запретить скидки на алкогольные напитки нанесет удар, прежде всего, по тем, кто разделяет убеждение, что пить нужно культурно, только качественное спиртное и в небольших количествах для удовольствия, а не чтобы, простите, нажраться, подраться, наблевать и завалиться спать», - говорит мужчина.

По словам Александра, «дешевое пойло» и так стоит дешево. «Скидки делают на дорогой алкоголь, чтобы человек мог себе сделать такой, не побоюсь этого слова, подарок. А, если этого не будет, людям придется покупать то, что дешевле, и совсем не факт, что хорошего качества. В общем, я против. Как всегда - тех, кто бухает, это не коснется, а коснется тех, кто и так не особо часто выпивает. А в нашей нервной жизни сейчас алкоголь по выходным в небольших количествах неплохо снимает стресс», - высказывает он свое мнение.

Кстати, о подарках. Законодатели хотят запретить россиянам дарить друг другу алкоголь. Кодекс об административных правонарушениях предлагают дополнить статьей, которая предусматривает штрафы за такие дары. Для граждан - 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 35-50 тысяч рублей, для юридических лиц - 100 тысяч рублей.

Одним словом, дарить друзьям или коллегам хороший алкоголь и раньше было накладно, а теперь станет вдвойне дорого.

Все надо делать разумно

Псковские законодатели борьбу с алкоголизацией одобряют, но считают, что такие меры должны быть разумными. Депутат Псковского областного Собрания, заслуженный врач РФ Виктор Антонов напомнил о фактах из истории нашей страны: «Мы это все уже проходили. Чего только не делали, как только не ограничивали. Вспоминается чудовищная глупость, когда при Горбачеве ввели почти сухой закон, вырубили виноградники, показывали, как пьяниц в санатории устраивали и лечили».

Поэтому он предлагает не придумывать что-то новое, а «подлатать то, что уже придумано». «Всех положений, постановлений на эту тему достаточно. А запреты вызывают ажиотаж, люди приспосабливаются, начинают пить самогон и т. д. Все надо делать разумно», - считает депутат.

Подводя итоги сказанному выше, хочется сказать, что да, необходим разумный подход ко всему: и к потреблению алкоголя, и к законам, направленным на борьбу с этой пагубной привычкой. Сложно не согласиться и с комментаторами, которые говорят о том, что надо не запрещать, а замещать - удовольствие от распития спиртного на радость от жизни, полной и насыщенной разными делами и событиями, которую не сможет заменить даже самый дорогой алкоголь.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Светлана Синцова