Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Образовательная среда
«Легкая кухня»
Банкет в бане? Легко!
Воспитатели будущего
Обследования без очередей и хамства
Господин Рейтингомер
Защитить от хулиганов
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Что привезти из Пскова?
Третий этап Муниципальная реформа
100 самых Влиятельных псковичей
Платное лечение
От стекляшки до «чебурашки»
«Истфакт» Ленин в Пскове
 
 
 
ещё Общество 19.12.2024 15:340 Александр Котов о бюджете области в 2025 году и итогах работы Собрания 20.12.2024 17:420 Путин предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества 20.12.2024 17:300 Наценка на трезвость 20.12.2024 17:200 В Пскове запретили выход на лёд 20.12.2024 16:530 Александр Борисов: Самой важной частью бюджета является его социальная составляющая 20.12.2024 16:400 Выставка «Барсик и Рождество» откроется в псковском ТДЦ Fjord Plaza
 
 
 
Самое популярное 16.12.2024 18:045 Рейтингомер: новые рулевые, 10 лет для Гавунаса и госмедиахолдинг подставляет власти 18.12.2024 20:010 О диверсии с поджогом автомобиля рассказал Михаил Ведерников 13.12.2024 12:490 Псков простился с Валерием Павловым 18.12.2024 08:040 Две машины столкнулись на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО 16.12.2024 13:514 Медаль за 50-летие совместной жизни вручили 25 парам в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Наценка на трезвость

20.12.2024 17:30|ПсковКомментариев: 0

Красных ценников на алкоголь, возможно, больше не будет. Правительство поручило профильным ведомствам проработать вопрос запрета скидок на винно-водочную продукцию. По мнению авторов инициативы, такая мера в числе других мероприятий будет способствовать сокращению потребления спиртных напитков и как следствие - оздоровлению россиян.

Поможет ли это в борьбе с алкоголизацией населения, готовы ли к таким изменениям предприниматели, что думают о такой заботе со стороны государства сами псковичи, узнала Псковская Лента Новостей.

 

Меньше пить - лучше

Возможный запрет скидок на алкоголь - лишь один из 29 пунктов «Плана по реализации концепции сокращения потребления алкоголя в РФ на период до 2030 года». В документе, опубликованном на портале правовых актов, помимо мероприятий по популяризации здорового образа жизни, предлагается повышение акцизов и минимальных розничных цен на алкоголь, ограничение выкладки его в прикассовых зонах, сокращение рекламы таких напитков. Профильным ведомствам поручено провести анализ правоприменительной практики и представить предложения по реализации этих мер до 15 апреля 2025 года.

Вероятно, причины для беспокойства за здоровье населения у власть имущих есть: продажа алкоголя в России взлетела до максимума. Как сообщают СМИ со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК), в первые 11 месяцев этого года розничные продажи алкоголя без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи выросли на 0,2 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такой результат стал максимальным в истории, поскольку статистика ведется только с 2017 года, а по сравнению с цифрами семилетней давности объемы выросли на 20 процентов. Причем, судя по представленной статистике, рост произошел в категориях «крепкие спиртные напитки» и «игристые вина».

С другой стороны, многие специалисты отмечают тенденцию к снижению потребления алкоголя. «Пить стали меньше - однозначно. Об этом говорят данные, которые дают региональные органы статистики, и государственные. Количество потребления этилового спирта на душу населения уменьшилось. В частности, в Пскове тоже», - сообщил псковский врач-психиатр-нарколог Дмитрий Индюков.

По его словам, количество состоящих на учете в областном наркодиспансере тоже не увеличивается. «У нас не стало больше больных. И случаев алкогольных психозов. Тенденция к снижению есть», - сказал врач.

Однако он считает, такие меры, как запрет скидок на алкоголь, вряд ли будут способствовать закреплению этой тенденции. «Человек, который страдает зависимостью от спиртосодержащих напитков, необязательно будет покупать их в магазине: существуют и самогоноварение, и лекарственные формы, он найдет, где купить».

Правда, по мнению врача, люди, которые алкоголь пьют только по праздникам, возможно, будут смотреть на цену. «Есть одна истина: чем меньше человек употребляет алкоголя, тем лучше его здоровье. Это однозначно», - заключил он.

Повод для недовольства 

Со специалистом не поспоришь: алкоголь полезным напитком назвать нельзя. Но предложение о запрете скидок может вызвать недовольство у предпринимателей, которые занимаются производством или продажей алкогольной продукции.

«Вопрос о том, как снизить потребление алкоголя, актуальный. Предлагаются разные меры для этого. Но нужно думать и о производителях, и тех, кто данную продукцию реализует», - отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев.

По мнению бизнес-омбудсмена, не стоит «в нынешних условиях экономического состояния нашей страны каким-то образом раздражать население и предпринимателей». «Скидки на алкоголь связаны с маркетинговыми акциями для продвижения продукции, товаров, которые плохо продаются. Поэтому со стороны бизнеса будет очень много недовольства в отношении такой инициативы», - уверен он.

Кроме того, Аркадий Мурылев считает, что запретительные меры, особенно в отношении алкоголя, ни к чему хорошему не приводят. «Снижение потребления алкоголя больше связано с воспитанием и с ограничением именно по возрастным категориям. В этой части я согласен с теми мерами, которые приняты в РФ. Мое мнение, может быть, субъективное, но отмена скидок не будет содействовать снижению покупки алкоголя», - говорит он.

«Скидки мы делаем не для того, чтобы пить люди стали больше или меньше, а для того, чтобы продать продукцию, которая залежалась на складах. Это часть нашей хозяйственной деятельности - не надо в нее вмешиваться!» - говорит бизнесмен, генеральный директор холдинга NPN и основатель одной из псковских пивоварен Игорь Савицкий.

По его словам, во-первых, подобные запреты - это вмешательство в предпринимательскую деятельность, что не приветствуется законодательством РФ. Во-вторых, даже если алкоголь станет дороже, люди не перестанут пить.

 

«Ни на каком уровне потребления алкоголя это не скажется никаким боком. Ну, введите акциз, и бутылка пива будет стоить 5 тысяч рублей. Люди перестанут пить? Нет, не перестанут. Просто перейдут на самогон. По числу самогонных аппаратов мы находимся на одном из первых мест в Европе. Будут пить технические жидкости, как это было во времена советской власти. Ничего хорошего от этого не будет. Пить люди меньше не станут. Просто перейдут на другие напитки», - уверен предприниматель.

По его словам, цена никого не останавливает: «Где вы такое слышали, чтобы люди решили выпить: приходят - а там скидку на алкоголь не дали, и они остались трезвыми?»

«Это очередная попытка вмешаться в хозяйственную деятельность предпринимателей и очередная глупость, которую кто-то пропагандирует, прикрываясь интересами здоровья народа», - считает бизнесмен.

Скидка на водку?

Николай Рассадин, долгое время возглавлявший гипермаркет «Империал», обращает внимание на то, что сейчас скидки существуют только на элитный алкоголь, для более дешевых напитков обычно таких акций нет.

«На водку существует минимальная розничная цена, ниже которой розница не может ее продавать. Что такое скидка на водку, я, например, не понимаю», - говорит Николай Рассадин.

Если все же авторы инициативы имеют в виду скидки на крепкий и некрепкий алкоголь элитных производителей, то, по его словам, не будет красных ценников на эти напитки, при этом цену алкоголя все равно будут регулировать оптовики.

«Например, пришла бутылка в розницу стоимостью 1500 руб. Розница накинула свои 20-30-50% и торгует, а к праздникам делает скидку. То есть наценку условно не 50%, а 25. Но, как правило, эти скидки дает оптовик, который работает с этим товаром. Не будет этой скидки - просто перепишут накладные и поставят этот же товар не за 1500, а 1200», - пояснил Николай Рассадин.

Поэтому, по его словам, запрет скидок на алкоголь - это «из области популистских мер».

«У нас с алкоголем как только не пытались бороться: и ужесточением правил торговли, и снижением производства, вырубали целые виноградники. От этого никакого толку не было и не будет», - говорит Николай Рассадин.

По его мнению, есть только два пути, по которым должно идти государство: первое - это развивать культуру пития и второй путь - увеличивать благосостояние людей и их социальную занятость. А «благодаря» запретам и ограничениям, опять возродится «серый гнилой рынок алкоголя, люди начнут пить всякую бурду, начнут травиться».

«Было множество попыток препятствовать алкоголизации населения. Но, пока не будет нормальных условий жизни в стране для основной массы людей (не тех, которые живут на Рублевках), отмена скидки на алкоголь ничего не изменит», - уверен Николай Рассадин.

Мнения разделились

Что касается самих потребителей алкоголя, в том числе и элитного, то мнения разделились.

«В моем поколении людей от 35 до 40 лет очень много пьющих. Но вы их никогда не увидите валяющимися на улице. Мы пьем умеренно, но регулярно. Это чаще всего не крепкие напитки, а пиво, вино. Поэтому, я думаю, что отсутствие скидок повлияет на снижение уровня потребления. Ты сможешь позволить себе алкоголь реже, потому что он будет дороже», - отмечает псковичка Анна.

По ее словам, такая мера будет способствовать тому, что количество вечеров с пивом снизится. При этом, никто не запрещает алкоголь полностью. «Он по-прежнему стоит на полках магазина. Он не стоит заоблачных денег, но сколько-то стоит. Это тоже деньги, а их количество ограничено», - подчеркивает Анна.

Псковичей, потребляющих алкогольные напитки от случая к случаю, тема запрета скидок вообще не очень интересует. «Да мне, в общем-то, всё равно. Алкоголь мы покупаем так редко, что наличие или отсутствие скидок на него никак не скажется на нашем семейном бюджете. То есть раз в год можно позволить себе купить бутылку дорогущего вина, коньяка, рома, да хоть самогона. А каждую неделю дорогой алкоголь покупать, конечно, не будешь», - говорит жительница Пскова Елена.

По ее мнению, такое ограничение скорее «ударит по любителям регулярно отмечать пятницы-пьяницы». «А с точки зрения борьбы с алкоголизмом... Не уверена, что это поможет. Скорее начнут пить "паленку" и суррогаты. Надо вводить "культуру пития", предлагать альтернативу - развлечения, отдых, а не повышать цены», - замечает она.

А вот пскович Александр, напротив, считает, что новые запреты как раз коснутся тех, кто пьет культурно. «Совсем недавно в нашем регионе было озвучено мнение, что вытрезвитель больше не нужен, потому что сформировалась культура пития. Так вот, мне кажется, что попытка запретить скидки на алкогольные напитки нанесет удар, прежде всего, по тем, кто разделяет убеждение, что пить нужно культурно, только качественное спиртное и в небольших количествах для удовольствия, а не чтобы, простите, нажраться, подраться, наблевать и завалиться спать», - говорит мужчина.

По словам Александра, «дешевое пойло» и так стоит дешево. «Скидки делают на дорогой алкоголь, чтобы человек мог себе сделать такой, не побоюсь этого слова, подарок. А, если этого не будет, людям придется покупать то, что дешевле, и совсем не факт, что хорошего качества. В общем, я против. Как всегда - тех, кто бухает, это не коснется, а коснется тех, кто и так не особо часто выпивает. А в нашей нервной жизни сейчас алкоголь по выходным в небольших количествах неплохо снимает стресс», - высказывает он свое мнение.

Кстати, о подарках. Законодатели хотят запретить россиянам дарить друг другу алкоголь. Кодекс об административных правонарушениях предлагают дополнить статьей, которая предусматривает штрафы за такие дары. Для граждан - 5 тысяч рублей, для должностных лиц - 35-50 тысяч рублей, для юридических лиц - 100 тысяч рублей.

Одним словом, дарить друзьям или коллегам хороший алкоголь и раньше было накладно, а теперь станет вдвойне дорого.

Все надо делать разумно

Псковские законодатели борьбу с алкоголизацией одобряют, но считают, что такие меры должны быть разумными. Депутат Псковского областного Собрания, заслуженный врач РФ Виктор Антонов напомнил о фактах из истории нашей страны: «Мы это все уже проходили. Чего только не делали, как только не ограничивали. Вспоминается чудовищная глупость, когда при Горбачеве ввели почти сухой закон, вырубили виноградники, показывали, как пьяниц в санатории устраивали и лечили».

Поэтому он предлагает не придумывать что-то новое, а «подлатать то, что уже придумано». «Всех положений, постановлений на эту тему достаточно. А запреты вызывают ажиотаж, люди приспосабливаются, начинают пить самогон и т. д. Все надо делать разумно», - считает депутат.

Подводя итоги сказанному выше, хочется сказать, что да, необходим разумный подход ко всему: и к потреблению алкоголя, и к законам, направленным на борьбу с этой пагубной привычкой. Сложно не согласиться и с комментаторами, которые говорят о том, что надо не запрещать, а замещать - удовольствие от распития спиртного на радость от жизни, полной и насыщенной разными делами и событиями, которую не сможет заменить даже самый дорогой алкоголь.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Светлана Синцова 

Теги: #алкоголь #запрет
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вернуть в школы оценку за поведение?
В опросе приняло участие 235 человек
20.12.2024, 17:450 ГК «Кабош» просит суд приостановить взыскание неуплаченных налогов в сумме более 44 млн 20.12.2024, 17:420 Путин предложил объявить 2025-й Годом защитника Отечества 20.12.2024, 17:320 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о решении системных проблем 20.12.2024, 17:310 Доставщик еды потянул связки на рабочем месте в Пскове
20.12.2024, 17:300 Наценка на трезвость 20.12.2024, 17:270 Ставки по накопительным продуктам зафиксируются на пиковых значениях — аналитики 20.12.2024, 17:220 Сотрудница поликлиники сломала руку на рабочем месте в Великих Луках 20.12.2024, 17:200 В Пскове запретили выход на лёд
20.12.2024, 17:190 Дмитрий Месхиев о выставке портретов: Затворники вышли из темницы 20.12.2024, 17:180 Александр Борисов об итогах года в Госдуме и региональном отделении РВИО 20.12.2024, 17:080 В Пскове водителя Skoda оштрафовали за перестроение на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной 20.12.2024, 17:030 Отказы в разрешении на строительство домов на Дальнем Завеличье оспаривают в суде
20.12.2024, 16:530 Александр Борисов: Самой важной частью бюджета является его социальная составляющая 20.12.2024, 16:450 «На пятой передаче»: Частная парковка у частного дома, левый поворот с Юбилейной 20.12.2024, 16:400 Выставка «Барсик и Рождество» откроется в псковском ТДЦ Fjord Plaza 20.12.2024, 16:390 Светлана Мельникова: История — это галерея портретов людей 
20.12.2024, 16:310 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 декабря 20.12.2024, 16:300 Центр культурного развития торжественно открыли в Острове 20.12.2024, 16:240 Котельную на улице Инженерной в Пскове будут ремонтировать в три этапа 20.12.2024, 16:150 Выставка портретов открылась в Псковском музее-заповеднике. ФОТО
20.12.2024, 16:050 Т1 Облако расширяет возможности в области информационной безопасности 20.12.2024, 15:560 Музыкальный спектакль о том, что происходит в нашей душе: солист Мариинки о «Зимнем вечере романса» 20.12.2024, 15:510 Фотофакт: Ель на клумбе с гномами в центре Пскова украсили к Новому году 20.12.2024, 15:450 Взрыв петарды в псковском торговом центре обошелся без пострадавших
20.12.2024, 15:380 Галина Неваленная: Из прямой линии с президентом можно отметить внимание к первичному звену здравоохранения 20.12.2024, 15:310 Обзор крипторынка: заседание ФРС, рекордные ликвидации и шансы на «Рождественское ралли» 20.12.2024, 15:260 Четвертый мост Пскову необходим — глава города 20.12.2024, 15:180 Стараемся расселить аварийный дом на улице Пушкина как можно скорее — Борис Елкин
20.12.2024, 15:020 Внеочередная сессия Псковской городской Думы пройдет 24 декабря 20.12.2024, 15:010 Детский совет в Пскове отпраздновал 5-летие 20.12.2024, 15:010 Новый мурал рисуют на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО 20.12.2024, 14:440 Борис Елкин: Новый пешеходный мост получился достаточно лаконичным
20.12.2024, 14:280 «Изборские истории»: портал в средневековье, «Реальность волшебства» и новогодняя афиша 20.12.2024, 14:230 В «Михайловском» открыт приём рисованных открыток на новогодний конкурс 20.12.2024, 14:180 Михаил Ведерников: Ни одна просьба с «Итогов года» с президентом не останется без внимания 20.12.2024, 14:080 Искусственное освещение Пскова может стать собственностью города
20.12.2024, 14:040 Петарды взорвали в торговом центре «Империал» в Пскове — очевидцы 20.12.2024, 14:010 Россиян обязали сразу же регистрировать построенные дома 20.12.2024, 13:540 Объявленную в розыск мать троих детей нашли приставы в Стругах Красных  20.12.2024, 13:460 Александр Борисов: 2024 год был активным для псковского реготделения РВИО
20.12.2024, 13:430 Мультимедийный фонтан стал доминантой в сквере на Четырех углах — глава Пскова 20.12.2024, 13:360 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% 20.12.2024, 13:330 Администрация Пскова подала иск о демонтаже ларька на остановке «Культтовары» 20.12.2024, 13:300 Водные активности появятся в 2025 году в псковском парке «Волшебная гора»
20.12.2024, 13:260 Ресурсный центр поддержки участников СВО и членов их семей открылся в Псковской области 20.12.2024, 13:200 Борис Елкин о кадровых перестановках в администрации: Любой коллектив — это живой механизм 20.12.2024, 13:130 Александр Борисов: Все пострадавшие во время Великой Отечественной войны достойны внимания и памяти 20.12.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Борисом Елкиным
20.12.2024, 12:560 Волоконно-оптическую телефонную сеть на Дальнем Завеличье обязали демонтировать через суд 20.12.2024, 12:500 Полученные от псковичей деньги мошенники быстро переводят на иностранные счета — УМВД 20.12.2024, 12:400 Закон о повышении штрафов за нарушения ПДД с 1 января 2025 года одобрен Совфедом 20.12.2024, 12:330 Предновогоднее путешествие по сказкам в театре кукол. ФОТОРЕПОРТАЖ
20.12.2024, 12:310 Псковские приставы вернули дочь отцу после незаконного удержания матерью 20.12.2024, 12:290 Александр Козловский подарил велосипед юной псковичке 20.12.2024, 12:170 Жителя Пыталовского округа наказали за избиение сожительницы и угрозу убийством 20.12.2024, 12:080 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Борисовым
20.12.2024, 12:060 Совфед одобрил закон, позволяющий исключить «Талибан»* из списка запрещенных в РФ организаций 20.12.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 20 декабря 20.12.2024, 11:570 Поджечь автомобиль 19-летнюю псковичку вынудили киберпреступники — полиция 20.12.2024, 11:530 Театрализованное представление «Звездочёт» устроят в Пскове 6 января
20.12.2024, 11:390 Чиновник в Петербурге вышел убирать снег с огнеметом. ВИДЕО 20.12.2024, 11:311 Алексей Кузьмин: На прямой линии с президентом был конструктивный диалог 20.12.2024, 11:270 В Пскове за 11 месяцев зарегистрировано более 1700 киберпреступлений  20.12.2024, 11:230 100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2024
20.12.2024, 11:210 Принят бюджет города Великие Луки на 2025 год 20.12.2024, 11:130 Борис Елкин подведет итоги работы администрации Пскова в 2024 году в программе «Обратный отсчет» 20.12.2024, 11:000 Россиянам за пополнение ПДС предложили вклад со ставкой до 29% 20.12.2024, 10:590 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о дистанционном мошенничестве
20.12.2024, 10:490 «Пастырь»: О праздновании Нового года и Рождества. ВИДЕО 20.12.2024, 10:470 Возгорание в торговом зале ликвидировали в Острове 20.12.2024, 10:420 Порядок оформления документов о согласовании перепланировки помещений обновили в Пскове 20.12.2024, 10:320 «Обратный отсчет»: Александр Борисов об итогах работы в Госдуме и деятельности реготделения РВИО
20.12.2024, 10:280 Электросирены прозвучат в районе «Горводоканала» в Пскове 20.12.2024, 10:242 Корытовскому лесопарку в Пскове присвоили официальное наименование 20.12.2024, 10:200 Сотрудников органов безопасности поздравил Александр Котов 20.12.2024, 10:170 Вспышка в покрасочной камере произошла в Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru