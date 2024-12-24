Общество

Псковичи начинают вести рабочую переписку уже с 7 утра — аналитики

Цифровая экосистема МТС изучила поведение россиян в рабочих онлайн-коммуникациях. Псковичи в течение года чаще всего активно включались в рабочую переписку уже в 7:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МТС.

В 2024 году пользователи МТС Линк проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны) втрое чаще, чем вебинары (формат, предполагающий несколько активных спикеров и большое количество слушателей). При этом количество уникальных участников онлайн-мероприятий на платформе МТС Линк превысило 33 миллиона — показатель вырос на 13% по сравнению с 2023 годом.

Псковичи активно пользовались платформой в течение всего рабочего дня, но наиболее часто назначали и проводили встречи, общались с коллегами, собирали заметки в середине дня — около 15:00, а открывали мессенджер уже «с первыми лучами солнца» — в 7:00.