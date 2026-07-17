Эксперт рассказала об опасности потребления БАДов с хлорофиллом в больших дозах

Прием больших доз БАДов с хлорофиллом в качестве антиоксиданта может спровоцировать у человека солнечные ожоги кожи и тошноту, сообщила диетолог отдела по оказанию диетологической помощи НМИЦ эндокринологии имени академика Ивана Дедова Минздрава России Диана Рафикова.
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Врач добавила, что беременным прием хлорофилла не рекомендуется, потому что безопасность коммерческих добавок в период вынашивания плода и кормления грудью не изучена в достаточной степени, пишет ТАСС.