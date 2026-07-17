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Эксперт рассказала об опасности потребления БАДов с хлорофиллом в больших дозах

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Прием больших доз БАДов с хлорофиллом в качестве антиоксиданта может спровоцировать у человека солнечные ожоги кожи и тошноту, сообщила диетолог отдела по оказанию диетологической помощи НМИЦ эндокринологии имени академика Ивана Дедова Минздрава России Диана Рафикова.

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«При употреблении хлорофилла из пищи противопоказаний нет. Что касается концентрированных БАДов, есть побочные эффекты со стороны ЖКТ: возможны спазмы, диарея, тошнота, а также окрашивание стула в зеленый цвет. Также прием высоких доз хлорофиллина может повышать чувствительность кожи к ультрафиолету, увеличивая риск солнечных ожогов», — сказала Диана Рафикова.

Врач добавила, что беременным прием хлорофилла не рекомендуется, потому что безопасность коммерческих добавок в период вынашивания плода и кормления грудью не изучена в достаточной степени, пишет ТАСС.

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