Что нужно добавить в рацион для повышения качество жизни, ответил эксперт

Одни продукты работают как антиоксиданты, другие — как природные энергетики, а третьи веками использовались для поддержки сразу нескольких органов. Что добавить в тарелку, чтобы не вспоминать о возрасте и упадке сил, ответила эксперт по традиционной китайской медицине, специалист по оздоровлению и омоложению, член ассоциации народной медицины Анастасия Устиненко.

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«Главным принципом в сохранении энергии китайцы считают сильный желудочно-кишечный тракт. А его, в свою очередь, мы можем поддержать только питательной, легко усваиваемой пищей. Вот топ-5 продуктов, которые стоит добавить в регулярный рацион и которые помогут повысить качество жизни», — рассказала Анастасия Устиненко.

Первый — китайский финик унаби, он же зизифус или ююба. Регулярное употребление этого финика улучшает кровообращение, повышает уровень энергии, помогает при переутомлении, успокаивает, улучшает качество сна. В нём содержится витамина С до двадцати раз больше, чем в цитрусовых.

«Он замедляет старение и считается мощным антиоксидантом. На вкус унаби напоминает сушёное яблоко. Его можно есть как сухофрукт, настаивать в термосе или добавлять в компот. Китайская пословица гласит: «Съешь три финика в день — и молодость останется с тобой навсегда», — пояснила эксперт.

Второй — ягоды годжи. Они содержат антиоксиданты, аминокислоты и ещё двадцать других микроэлементов, включая селен, калий и железо. Ягоды укрепляют иммунитет, повышают уровень энергии, улучшают состояние кожи, защищают здоровье глаз, нормализуют уровень сахара в крови, улучшают настроение, повышают фертильность, выводят токсины из печени и борются с раком. Ягоды можно есть в сыром виде, добавлять в блюда или компоты.

Третий — женьшень. В традиционной китайской медицине он ценится благодаря способности бороться с диабетом, усталостью, упадком сил, учащённым сердцебиением, затруднённым дыханием, бессонницей и импотенцией. Женьшень рекомендован людям с низким уровнем энергии, холодностью и дефицитом тепла.

«Он помогает избавиться от проблем с пищеварением, улучшает ментальное здоровье, продлевает жизнь, успокаивает, питает и тонизирует пять жизненно важных органов: селезёнку, легкие, сердце, почки и печень. В аптеках женьшень продаётся в форме таблеток, капсул и порошка», — отметила специалист.

Четвёртый — кордицепс. Это род грибов, обладающих множеством лекарственных свойств. Они способны лечить нарушения почек, респираторные инфекции, улучшать репродуктивное здоровье, останавливать кровотечение, придавать энергию и успокаивать лёгкие. Этот суперфуд используется в традиционной китайской медицине не менее пяти тысяч лет, упоминается в древних книгах и применялся народными целителями для лечения более двадцати различных недомоганий — от заболевания сердца до бронхита.

Пятый — лимонник китайский. Врачи китайской медицины утверждают, что лимонник уравновешивает три сокровища в организме: Цзин, Шэнь и Ци. Эти сокровища олицетворяют жизненно важные энергии, поддерживающие баланс в организме человека. Лимонник обладает бодрящим действием, обогащает организм антиоксидантами и защищает его от внутренних и внешних угроз. Он доступен в магазинах в множестве форм: настой, порошок, экстракт, капсулы и чай, пишет RuNews24.ru.

«Напоследок ещё одна китайская мудрость: "Заниматься здоровьем нужно не за три дня до смерти, а за три года до начала болезни"», — резюмировала Анастасия Устиненко.