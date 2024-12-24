Общество

Росгвардейский Дед Мороз специального назначения поздравил детей в Печорах

В рамках всероссийской акции «Дед Мороз специального назначения» сотрудники Росгвардии в городе Печоры поздравили с наступающим Новым годом воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы, нарядившись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, создали атмосферу новогоднего праздника и вручили детям подарки. Ребята рассказали стихи, спели песни и пообещали быть послушными в следующем году, рассказали в ведомстве.

«Каждый ребёнок должен знать, что мы всегда рядом. Желаю вам крепкого здоровья и побольше улыбок, а сотрудникам учреждения — успехов, энтузиазма и творческого вдохновения», — сказал Дед Мороз специального назначения.

В поздравлении также принял участие кинолог ОМОН «Кром», который продемонстрировал навыки своей служебной собаки Полли.

Напомним, что всероссийская акция «Дед Мороз специального назначения» проводится с 2022 года.