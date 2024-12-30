Общество

Михаил Ведерников: Уходящий год стал особенным

С наступающим Новым годом жителей Псковской области поздравил губернатор Михаил Ведерников.

«Уходящий год стал особенным. Уверен, многие из вас чувствуют, как наша страна и наше общество укрепились, объединились, стали сильнее и участливее. Мы показали наше единство на голосовании, сплотившись вокруг национального лидера. Мы общими усилиями помогаем нашим военнослужащим, которые сражаются за будущее всей нашей страны, поддерживаем их семьи, которые с нетерпением ждут возвращения своих родных и близких домой. Все больше людей участвуют в добровольчестве, помогая всем нуждающимся. Десятки тысяч общественников пишут проекты, реализуют гранты, делая наш регион комфортнее и красивее», - отметил Михаил Ведерников.

Вне зависимости от возраста или профессии все больше людей задумываются о своей роли в судьбе страны и делают все возможное, чтобы обеспечить ее благополучное будущее, продолжил губернатор. «Тысячи поступков воплощаются в одно большое дело. Могу сказать, что и наша область, и наша страна встречают 2025 год как никогда сплоченными, с верой в друг друга, с верой в справедливость, с верой в нашу победу», - сказал глава региона.

«Дорогие друзья, уверен, что наши желания сегодня похожи. И мы вместе делаем все для их воплощения. Для скорейшего достижения нашей общей победы. Пусть наступающий 2025 год оправдает наши мечты, принесет успех всем добрым начинаниям. Желаю вам крепкого здоровья, сил, благополучия и счастья. С наступающими Новым годом и Рождеством Христовым. И пусть все сбудется», - заключил Михаил Ведерников.