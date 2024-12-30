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Врач-дерматовенеролог: Недосыпание и стресс могут значительно ослабить иммунитет

С приходом холодов каждый из нас начинает задумываться о своем здоровье. Пониженная температура, ветра и повышенная влажность — все это создает идеальные условия для распространения вирусов и простудных заболеваний. О том, как можно существенно снизить этот риск благодаря хорошему самочувствию и крепкому иммунитету RuNews24.ru узнал у врача-дерматовенеролога и преподавателя кафедры внутренних болезней Университета «Синергия» Софьи Хаустовой.

«Первое, на что стоит обратить внимание — это рацион. В зимний период необходимо включить в меню продукты, богатые витаминами, особенно витаминами C и D, а также цинком и другими минералами. Эти вещества способствуют правильной работе иммунной системы», - считает эксперт.

Чтобы создать здоровую микрофлору в кишечнике, необходимо включать в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки и пробиотиков. Йогурт, квашеная капуста, кимчи и мисо-суп — отличные варианты для поддержки иммунитета.

Несмотря на холод, важно сохранять физическую активность. Регулярные занятия спортом не только укрепляют иммунитет, но и улучшают общее состояние организма. Врач советует выделять минимум полчаса в день на физическую нагрузку.

«Недосыпание и стресс могут значительно ослабить иммунность. Оптимальное количество сна для взрослого человека — не менее семи часов в сутки. Старайтесь избегать стрессовых ситуаций, находите время для расслабления и увлечений. Это поможет вам сохранять душевное равновесие и увеличить сопротивляемость организма», - посоветовала Софья Хаустова.

Пробуйте закаливание и контрастные души — это может положительно сказаться на вашем иммунитете. Однако начинать стоит постепенно: прислушивайтесь к своему самочувствию. Не забывайте, что закаливание — это не только холод, но и внимание к своему телесному состоянию.