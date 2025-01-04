Общество

Фестиваль «Вернём каши на столы наши» пройдет в Порхове 25 января

Фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши» состоится в Порхове 25 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Фото: Псковский областной центр народного творчества

Порховский муниципальный округ проведет седьмой межмуниципальный фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши!», который пройдет в традиционном формате: на свежем воздухе с разведением костров, травяным чаем и уютной атмосферой, отмечают организаторы.

Мероприятие пройдет на торговой площади городского парка Порхова с различными играми и забавами. У гостей будет возможность посмотреть Порховскую каменную крепость XIV века, посетить Порховский краеведческий музей с обновленными экспозициями, принять участие в мастер — классах от народных мастеров Дома ремесел, а так же попробовать Порховскую гороховую кашу, приготовленную по старинному рецепту.