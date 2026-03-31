Печорский суд обязал собственника участка снести установленный забор на берегу озера Любинец

Печорский районный суд рассмотрел иск Псковского природоохранного межрайонного прокурора к жителю деревни Любинец Печорского муниципального округа о сносе ограждения с береговой полосы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Из материалов дела следует, что земельный участок, принадлежащий ответчику, огражден деревянным забором. Ограждение находится на береговой полосе озера Любинец, на территории общего пользования, проход по берегу невозможен, что нарушает законодательство Российской Федерации.

По итогам рассмотрения гражданского дела иск прокурора удовлетворен, ответчик обязан снести ограждение (забор) с береговой полосы в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.