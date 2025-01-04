Общество

Почта России бесплатно доставила 1000 новогодних открыток из псковского театра

К новогодним праздникам Почта России и Псковский драматический театр им. А. С. Пушкина выпустили три вида открыток с изображением театра в зимнем пейзаже, поздравлением с Новым 2025 годом и Рождеством. Зрители первых новогодних представлений отправили 1000 открыток с поздравлениями и добрыми пожеланиями своим родным и близким. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

Фото здесь и далее: УФПС Псковской области

В первые дни Нового года в фойе Псковского драматического театра им. А.С. Пушкина работал пункт посткроссинга Почты России.

Почта России бесплатно доставит открытки в Псковскую, Новосибирскую, Челябинскую, Саратовскую области, Санкт-Петербург, Москву, Сочи, Сыктывкар, Рязань, Пермь и другие города России.

«Этот проект понравился зрителям театра в прошлом году, поэтому мы решили его продолжить и сделать более масштабным. Уже не 500, а 1000 открыток отправили зрители в течение этих новогодних праздников. Почта России стремится сохранить традицию поздравлять близких с помощью красивых бумажных открыток», — отметила директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.