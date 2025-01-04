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Общество

Старый Новый год отметили отметили более 60 человек в Псковском музее-заповеднике

13.01.2025 14:35|ПсковКомментариев: 0

Вчера, 12 января, в Псковском музее-заповеднике прошел большой семейный праздник, посвященный Старому Новому году. Центром праздничных событий стал музейный комплекс «Двор Постникова» – старинные купеческие палаты XVII века. Более 60 человек пришли в этот день в музей, чтобы вновь окунуться в волшебную новогоднюю атмосферу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«Праздник у нас сегодня действительно необычный. Прежде всего, мы поздравляем наших гостей с наступившим 2025 годом, Рождеством Христовым ну и, конечно же, Старым Новым годом – как не отметить еще один традиционный русский праздник. Изюминкой нашего мероприятия стала кураторская экскурсия по выставке японской гравюры эпохи Эдо. Гравюры там тоже необычные, они связаны с тематикой праздника – Новым годом и Старым Новым годом», – отметила режиссер массовых праздников музейного образовательного центра Псковского музея-заповедника Ольга Гущина.

Для гостей праздника была подготовлена обширная и действительно необычная программа. Помимо экскурсии по выставке советской елочной игрушки «До Нового года не трогать!», которая погрузила слушателей в волшебную и трогательную атмосферу ностальгии по детству и юности, посетителей ждала неожиданная составляющая – путешествие в мир японской гравюры эпохи Эдо.

 

В пространстве выставки «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове» куратор рассказала гостям о загадочном мире Японии XVIII–XIX веков на примере работ таких знаменитых мастеров, как Окумура Масанобу, Тории Киёмицу, Судзуки Харунобу, Исода Корюсай, Утагава Кунисада I и Утагава Куниёси. Отдельным удивлением для гостей стало то, что Японию эпохи Эдо и Псковскую землю связывает гораздо большее, чем они могли себе представить.

«Замечательно, что мы попали сюда сегодня. Чувствуется настоящее новогоднее настроение, хочется еще раз отпраздновать. Особенно понравились экскурсии, они были потрясающими. Мы увидели выставки советской игрушки и японской гравюры, это было невероятно. И вообще, пройти через служебный вход по внутристенной лестнице, спеть с сотрудниками музея и гостями любимые песни – я считаю, что это великолепный вариант провести время в такой красивый заснеженный день», – поделились гости праздника Вадим Басов и Анастасия Хрусталева.

Завершающей частью праздника стали всевозможные музыкальные и игровые активности на атмосферной мансарде Двора Постникова. В сказочном антураже под любимые новогодние хиты гости праздника пили чай с пряниками, играли в различные музейные игры и, конечно же, пели любимые песни в музейном караоке.

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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