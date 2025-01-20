Общество

На смету строительства поликлиники под Псковом готовы выделить более 38 млн рублей

На разработку проектно-сметной документации для строительства детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену на территории Псковского района готовы выделить 38 761 000 рублей, следует из документов, опубликованных в единой информационной системе в сфере госзакупок.

Проект будут реализовывать по государственной программе Псковской области «Развитие здравоохранение». Заказчиком работ выступило государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства».

Новая поликлиника будет располагаться на общей площади в 10 000 квадратных метров в деревне Борисовичи Псковского района. Общая площадь будет уточняться при проектировании. По высоте здание составит 4-5 этажей, в том числе один подземный этаж. Также будет предусмотрен беспрепятственный доступ инвалидов во входные группы, в том числе до лифтовых холлов. Будут предусмотрены лифты, доступные для инвалидов по габаритам и информационному обеспечению, и безбарьерный доступ к ним, соответствующие санузлы, ширина путей передвижения, дверные проемы.

Исполнителя определят 10 февраля текущего года. Проектно-сметную документацию должны сдать до 30 июня 2025 года.