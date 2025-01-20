Общество

«Беседка»: Об итогах работы фонда «Защитники Отечества» и планах на 2025 год. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 января.

Гость студии - руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева. Ведущий обсудил с ней итоги работы фонда в прошлом году и планы на текущий. Кто имеет право на помощь фонда? И на какую помощь? Сколько обращений поступило в фонд в прошлом году и с начала текущего? Какие у фонда есть рычаги, инструменты и механизмы решения проблем граждан? Как «Защитники Отечества» готовятся к 80-летию Победы?

Ведущий - Артем Татаренко.