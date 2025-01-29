Общество

СВО внесла значительные изменения в деятельность уполномоченных — Дмитрий Шахов

Доклад по итогам 10-летнего периода деятельности омбудсмена подготовят для губернатора Псковской области. Как сообщил в эфире радио ПЛН FM (102.6) в новом выпуске программы «Беседка» уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, доклад будет акцентировать внимание на значительных изменениях в характере обращений граждан.

«Как изменились вопросы, связанные с начальным этапом взаимодействия с уполномоченным, чем они обусловлены. Безусловно, специальная военная операция внесла значительные изменения в деятельность уполномоченных. Стоит отметить, что мы не могли себе представить, что уполномоченный будет заниматься такими вопросами как расчёт заработной платы, в частности, денежного довольствия военнослужащих», - рассказал Дмитрий Шахов.

Омбудсмен пояснил, что ранее не поступало жалоб на эту тему. Основное взаимодействие с военными органами ограничивалось вопросами призыва на службу. Однако в 2022 году ситуация изменилась кардинально.

«Никогда ни одной жалобы по этому поводу не поступало. Соответственно, максимум, в чем мы взаимодействовали с органами военного управления, это были вопросы, связанные с призывом на военную службу. Они и сейчас, конечно, остались, но в любом случае это альтернативная служба и правила соблюдения призыва на военную службу. Никаких зарплат, никаких социальных выплат военнослужащим вообще у нас не было. Но 2022 год поменял все это кардинально. Хочу сказать, что более 75% обращений, которые мы рассмотрели в 2024 году, были посвящены теме СВО», - отметил Дмитрий Шахов.