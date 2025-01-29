Общество

Дмитрий Шахов: Прошлый год войдет в историю уполномоченного по числу обращений

В прошлом году количество обращений к уполномоченному по правам человека в Псковской области увеличилось вдвое по сравнению с 2023 годом. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6) в новом выпуске программы «Беседка» сообщил омбудсмен Дмитрий Шахов.

Дмитрий Шахов подчеркнул, что рост обращений обусловлен вопросами, связанными с участием жителей региона и их родственников в специальной военной операции.

«2024-й год, наверное, войдет в историю уполномоченного, потому что такого роста обращений не было никогда. В два раза больше, чем в 2023 году. И, соответственно, прекрасно понимаем, что это жалобы, которые учитывают достаточно непростые вопросы, связанные с участием наших жителей Псковской области в специальной военной операции», — сказал гость студии.

Он уточнил, что уполномоченный взял на себя задачу помогать всем военнослужащим, которые служат на территории Псковской области.

«Сейчас мы активно работаем в этом направлении. Количество обращений постоянно растёт, и люди видят нашу эффективность, поэтому доверяют нам и обращаются за помощью. Сегодня у нас накоплена значительная база обращений от жителей Псковской области, которая охватывает четыре основных направления: поиск пропавших без вести и пленных, медицинская помощь военнослужащим на передовой, социальные выплаты для военнослужащих и членов их семей, а также вопросы медицинского освидетельствования и предоставления отпусков», — пояснил Дмитрий Шахов.

Дмитрий Шахов также рассказал, что участвует в разработке нормативного акта Минобороны, связанного с выплатой пособий детям военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену. Эта инициатива президента, принятая в декабре, предусматривает новую меру социальной поддержки, реализация которой будет осуществляться через воинские части, где служат военнослужащие данной категории.

«Хочу сообщить жителям Псковской области, что после утверждения приказа мы разместим разъяснения на нашем сайте и проследим за тем, чтобы все, кто состоит у нас на учёте, получили полагающиеся социальные выплаты своевременно», — заключил Дмитрий Шахов.