Дмитрий Шахов: Прошлый год войдет в историю уполномоченного по числу обращений

В прошлом году количество обращений к уполномоченному по правам человека в Псковской области увеличилось вдвое по сравнению с 2023 годом. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102.6) в новом выпуске программы «Беседка» сообщил омбудсмен Дмитрий Шахов.
Дмитрий Шахов подчеркнул, что рост обращений обусловлен вопросами, связанными с участием жителей региона и их родственников в специальной военной операции.
Он уточнил, что уполномоченный взял на себя задачу помогать всем военнослужащим, которые служат на территории Псковской области.
Дмитрий Шахов также рассказал, что участвует в разработке нормативного акта Минобороны, связанного с выплатой пособий детям военнослужащих, пропавших без вести или находящихся в плену. Эта инициатива президента, принятая в декабре, предусматривает новую меру социальной поддержки, реализация которой будет осуществляться через воинские части, где служат военнослужащие данной категории.
«Хочу сообщить жителям Псковской области, что после утверждения приказа мы разместим разъяснения на нашем сайте и проследим за тем, чтобы все, кто состоит у нас на учёте, получили полагающиеся социальные выплаты своевременно», — заключил Дмитрий Шахов.