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Общество

В России массово установят отечественные базовые станции LTE в деревнях

31.01.2025 15:22|ПсковКомментариев: 0

Базовые станции LTE российского производства будут массово устанавливаться в малочисленных населенных пунктах страны с 2025 года в рамках программы устранения цифрового неравенства (УЦН), сообщил журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев на площадке Digital Almaty 2025.

«В рамках подключения к LTE малочисленных населенных пунктов с 2025 года будут массово устанавливаться отечественные базовые станции», - сказал Шадаев.

Ранее в январе Минцифры сообщало о том, что в 2025 году около 1,6 тысячи деревень и сел в России получат доступ к интернету. Они были определены в голосовании за малочисленные населенные пункты, которые подключат к мобильному интернету в приоритетном порядке.

В октябре 2024 года глава министерства сообщал, что к 2027 году отечественные базовые станции стандартов GSM/LTE/5G займут на сетях связи в РФ долю в 33% от общего объема ежегодно устанавливаемых. Также министр напомнил, что массовое производство базовых станций в России планируется начать в 2025 году.

Проект устранения цифрового неравенства предусматривает обеспечение высокоскоростным интернетом и сотовой связью малонаселенные пункты с численностью от 100 до 500 человек, пишет РИА Новости

Источник: Псковская Лента Новостей
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