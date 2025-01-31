Общество

«Семейные ценности»: Как справиться с детской ревностью? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Семейные ценности», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 31 января.

Гость студии - психолог-консультант, супервизор, перинатальный психолог, кандидат психологических наук, преподаватель Диана Грибанова. Ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко поговорили с ней о детской ревности.

Как настроить ребенка на появление младшего брата или сестры? Всегда ли возникает детская ревность и как ее минимизировать? Может ли она обернуться серьёзными последствиями? Ответы на эти и другие вопросы, а также советы родителям, которые готовятся к появлению еще одного ребенка, - в эфире.