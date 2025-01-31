Общество

Более 450 пожилых людей получили помощь от псковского реготделения центра «Помощь рядом»

Ресурсный центр поддержки пожилых людей «Помощь рядом» подвел итоги работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

Фото здесь и далее: Ресурсный центр поддержки пожилых людей «Помощь рядом»

«Результаты работы Центра поддержки пожилых людей "Помощь рядом" подтверждают острую необходимость данной инициативы. Ресурсный центр, созданный в рамках работы псковского представительства БФ "Долго и счастливо" в Пскове, оказал помощь 454 пожилым гражданам старше 55 лет. Данный проект получил возможность реализации благодаря Фонду президентских грантов», - отметили а центре.

В рамках проекта пожилые люди получили не только продовольственную и лекарственную помощь, но и разнообразные социально-бытовые услуги, включая помощь по дому, сопровождение к врачу, содействие в оформлении документов и психологическую поддержку.

С 2 февраля 2024 года в рамках программы поддержки социально незащищенных слоев населения был реализован проект по оказанию продовольственной помощи. Сформировано и передано 300 продуктовых наборов, каждый из которых включал долгохранящиеся продукты. В наборы вошли различные крупы, подсолнечное масло, консервированные изделия, чай, кофе и немного сладостей для поднятия настроения.

Приоритет в распределении наборов отводился малоимущим пенсионерам, находящимся в наиболее уязвимом положении. Критерии отбора учитывали социально-экономический статус каждого получателя помощи.

Кроме продовольственной помощи, Ресурсный центр также помог пожилым людям, нуждающимся в приобретении лекарств, не входящих в льготный список.

Важным аспектом проекта стало сотрудничество с региональным отделением Союза пенсионеров Псковской области и центрами социального обслуживания. «Это позволило эффективно выявлять нуждающихся и обеспечивать адресную доставку помощи. Продуктовые наборы доставлялись волонтерами прямо к адресатам, что особенно важно для людей с ограниченной подвижностью. Активное участие в реализации проекта принимали школьники и студенты», - поделились в центре.

В дальнейшем псковское представительство БФ «Долго и счастливо» планирует расширять перечень услуг и усиливать сотрудничество с другими социальными организациями для комплексной поддержки пожилых людей в Пскове и области.

«Чтобы получить помощь, обращайтесь к нам по адресу: Псков, улица Советская, 15 (здание облсовпрофа), кабинет 19.

Телефон: 8(8112) 20-10-47 или +7 (911) 387-49-68», - добавили в центре.