Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Готовим сами как в ресторане завтрак
Работа на «Горводоканале»
Итоги 2024 Псковские медиа
«Лёгкая кухня»
Отпечаталось В сердце
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Что будет с больницей и с нами?
 
 
 
ещё Общество 31.01.2025 09:500 Новые расходы на ЖКХ и транспорт. ЛОНГРИД 05.02.2025 12:310 В РФ 1,5 млн самозанятых уже сформировали права на получение страховой пенсии 05.02.2025 12:300 Владимир Компаниец о развитии ИИ: Вся жизнь будет пронизана помощниками 05.02.2025 12:250 Мастер-класс по созданию подушек для женщин после мастэктомии пройдёт в Пскове 05.02.2025 12:120 Корма неизвестного происхождения не пропустили через границу РФ в Невельском округе 05.02.2025 12:090 За неделю в Псковской области выявили 9 случаев гриппа
 
 
 
Самое популярное 29.01.2025 16:400 Стала известна причина смерти найденного мертвым печорского монаха 04.02.2025 10:062 Экс-замглавы администрации Пскова Александру Грацкому вынесли приговор за взятки 29.01.2025 14:572 Что будет с больницей и с нами? 29.01.2025 16:070 Уголовное дело возбудили в отношении директора ФК «Псков» 04.02.2025 13:090 Не уложились: псковичи о новых лимитах на электричество
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россиян предупредили о схеме мошенничества с виртуальным образом карты

05.02.2025 11:01|ПсковКомментариев: 0

ЦБ РФ предупредил о новом виде мошенничества с картами: злоумышленники побуждают россиян установить якобы мобильное приложение Центробанка, позволяющее им создать виртуальный образ банковской карты жертвы, посредством которого можно снимать деньги в банкоматах.

Как рассказали в ЦБ, злоумышленники звонят гражданам, в том числе через мессенджеры, и утверждают, что неизвестные лица пытаются похитить деньги с их счета, а для «предотвращения кражи» убеждают человека немедленно установить на своем телефоне якобы мобильное приложение Центрального банка (варианты названий могут быть разными). Причем, пока оно устанавливается, запрещают пользоваться устройством.

Затем злоумышленники просят жертву запустить установленное приложение, поднести свою банковскую карту к мобильному телефону и ввести подтверждающий смс-код от банка якобы для авторизации в приложении регулятора и спасения денег на счете.

«На самом деле загруженная на смартфоне человека программа вредоносная. Она позволяет создать на телефоне мошенников виртуальный образ банковской карты жертвы. В результате злоумышленники с использованием этого виртуального образа могут снимать деньги в банкоматах, поддерживающих бесконтактную технологию: вместо банковской карты они прикладывают свой смартфон», - говорится в сообщении регулятора.

Банк России рекомендует не скачивать по просьбе незнакомых лиц никакие мобильные приложения или программы, а также не совершать по их требованию никаких действий в банковских и иных приложениях. Также регулятор напомнил, что нельзя сообщать посторонним людям личные и финансовые данные, под каким бы предлогом или каким бы способом их не пытались узнать, пишет РИА Новости.

«При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на банковском счете сразу же звоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или оборотной стороне банковской карты», - подчеркивает ЦБ РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли сделать парковки в центре Пскова платными?
В опросе приняло участие 124 человека
05.02.2025, 12:360 Псковичи завоевали призы на международном турнире по артистично-пирамидному спорту 05.02.2025, 12:310 В РФ 1,5 млн самозанятых уже сформировали права на получение страховой пенсии 05.02.2025, 12:300 Владимир Компаниец о развитии ИИ: Вся жизнь будет пронизана помощниками 05.02.2025, 12:250 Мастер-класс по созданию подушек для женщин после мастэктомии пройдёт в Пскове
05.02.2025, 12:190 За долг по алиментам великолучанина могут привлечь к уголовной ответственности 05.02.2025, 12:120 Корма неизвестного происхождения не пропустили через границу РФ в Невельском округе 05.02.2025, 12:090 За неделю в Псковской области выявили 9 случаев гриппа 05.02.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 5 февраля
05.02.2025, 12:000 Начинается видеотрансляция программы «В фокусе» об умных гаджетах и AI-помощниках 05.02.2025, 11:570 В 2024 году псковичи оплатили «улыбкой» товары и услуги на общую сумму более 107 млн рублей 05.02.2025, 11:500 Более 20 классов в школах Псковской области закрыли на карантин 05.02.2025, 11:460 Дни памяти Пушкина в «Михайловском» пройдут с участием нескольких российских регионов
05.02.2025, 11:420 План противопаводковых мероприятий утвержден в Псковской области 05.02.2025, 11:320 В Псковском театре драмы состоялся 150-й показ спектакля «Пиковая дама» 05.02.2025, 11:240 Количество срочных вкладов в Сбере в Псковской области в 2024 году выросло на 36% 05.02.2025, 11:160 Укрепление репродуктивного здоровья обсудили с псковскими курсантами
05.02.2025, 11:150 Россияне вошли в пятерку крупнейших любителей золота в мире 05.02.2025, 11:110 Пенсионер из Острова пытался заколоть знакомого 05.02.2025, 11:100 «Особое мнение»: Член-корреспондент РАН Валерий Гарбузов о президентстве Трампа 05.02.2025, 11:040 Только 9% работодателей в Пскове контролируют компьютерную активность персонала – опрос
05.02.2025, 11:010 Россиян предупредили о схеме мошенничества с виртуальным образом карты 05.02.2025, 10:510 Дом Патио на улице Советской в Пскове перешел в управление «Нового квартала» 05.02.2025, 10:460 «В фокусе»: Владимир Компаниец об умных гаджетах и AI-помощниках 05.02.2025, 10:410 Укравшего лодку великолучанина оштрафовали за применение насилия к полицейскому
05.02.2025, 10:390 Более 68 тысяч пассажиров перевезла псковская «Ласточка» за январь 05.02.2025, 10:250 Выдающихся специалистов наградили в Великих Луках на Свято-Тихоновских педагогических чтениях 05.02.2025, 10:170 Псковская область заняла 20 место по РФ по желающим сменить профессию – исследование 05.02.2025, 10:040 В России пенсионеры получат доиндексированную пенсию до 25 февраля
05.02.2025, 10:000 Работодатели из Пскова рассказали, как оправдываются непунктуальные сотрудники 05.02.2025, 09:510 Минздрав хочет ввести обязательную работу по профилю для бюджетников медвузов 05.02.2025, 09:360 Аномально теплая зима сократила продажи пуховиков в России на четверть — аналитики 05.02.2025, 09:330 Чужая крепость
05.02.2025, 09:310 Продажи новых автомобилей в России выросли на 11% в январе 05.02.2025, 09:160 Женщина погибла при пожаре в дновской деревне Искра 05.02.2025, 09:150 Интерактив: Привет из Чили 05.02.2025, 09:000 Жителя Плюссы осудят за демонстрацию нацистской символики
05.02.2025, 08:400 Россияне увеличили расходы на зарубежные поездки до рекордных значений 05.02.2025, 08:200 ЦБ выявил новые приемы искажения информации о вкладах на сайтах банков 05.02.2025, 08:000 Тарифы на домашний интернет в РФ выросли на 5-15% 05.02.2025, 07:300 Всемирный день Нутеллы отмечают 5 февраля
05.02.2025, 07:000 Сигнал «Внимание всем» услышат псковичи 5 февраля 04.02.2025, 22:000 Назван неожиданный вред грецких орехов и фундука для мозга 04.02.2025, 21:400 Физики смоделировали один из вариантов конца Вселенной 04.02.2025, 21:200 В корпусе упавшего борта AZAL нашли сквозные повреждения
04.02.2025, 21:112 Михаил Ведерников: Псковичи не успели подготовиться к переходу на новые тарифы на электроэнергию 04.02.2025, 21:000 Хранитель некрополя Ганнибалов и Пушкиных в «Михайловском» расскажет псковичам о военных страницах истории этого памятника 04.02.2025, 20:450 Водоснабжение восстанавливают в псковской деревне Писковичи 04.02.2025, 20:400 Порядок действий при утрате оружия напомнили псковичам в Росгвардии
04.02.2025, 20:200 Со спецсчетов иноагентов могут начать списывать средства за обслуживание 04.02.2025, 20:000 Программа «Широкая Масленица» пройдет в Пскове 04.02.2025, 19:400 Курсантка Псковского ФСИН завоевала золото на городских соревнованиях 04.02.2025, 19:200 Россельхознадзор не пропустил 700 кг живого мотыля на территорию Псковской области
04.02.2025, 19:000 «Кузница»: Модернизация образования — строительство, ремонты, оснащение. ВИДЕО 04.02.2025, 18:400 «Знаешь? Научи!»: псковские школьники могут попробовать себя в роли молодых ученых 04.02.2025, 18:390 Псковскую межрайонную больницу объединят с Печорской 04.02.2025, 18:321 Николай Козловский: Всё большее внимание уделяется работе органов местного самоуправления
04.02.2025, 18:220 Движение на Октябрьском проспекте в Пскове ограничат из-за дорожных работ 04.02.2025, 18:200 Жителям Псковской области предлагают принять участие в конкурсе «Родная игрушка» 04.02.2025, 18:150 Великолучанина осудят за жестокое обращение с 11 детьми 04.02.2025, 18:070 «Эхономика»: Николай Загоруй о перспективах развития ресторанно-гостиничного бизнеса на примере проекта «Квартал Мейера». ВИДЕО
04.02.2025, 17:550 Флешмоб по коллективному отжиманию в поддержку онкобольных объединил Псков и Великие Луки 04.02.2025, 17:450 До -14 градусов опустится температура воздуха в Псковской области 5 февраля 04.02.2025, 17:360 Наталья Федорова о своих заместителях, муниципальной реформе и отчете полиции 04.02.2025, 17:340 Псковичи могут присоединиться к написанию открытого диктанта по немецкому языку
04.02.2025, 17:190 Дмитрий Шахов: Коррупция подрывает отношение людей к власти 04.02.2025, 17:150 Работы «Горводоканала» на улице Максима Горького в Пскове хотят завершить к концу весны 04.02.2025, 17:130 Сроки представления в феврале уведомлений об исчисленных суммах налогов назвали псковичам  04.02.2025, 17:030 Строительство моста на Северном обходе Пскова начнут вести в две смены
04.02.2025, 16:560 Александр Борисов: Экспозиция униформы Российской Армии сделана с любовью к истории 04.02.2025, 16:520 Что происходит с процентами по банковским вкладам, рассказал экономист 04.02.2025, 16:410 Николай Загоруй: «Севзапинвест» активно способствовала появлению пешеходного моста через реку Пскову 04.02.2025, 16:340 «Гонки по вертикали»: приговор Грацкому, референдум «Да-да-да-да» и Цой жив. ВИДЕО
04.02.2025, 16:280 Михаил Иванов о взятках: Брали, берут и будут брать 04.02.2025, 16:140 Выпускники из Пскова оценили трудности поиска работы на 6,6 балла – опрос 04.02.2025, 16:100 Изборский музей бесплатно примет часть гостей 5 февраля 04.02.2025, 16:070 Именем партизанки Анастасии Дроздовой могут назвать одну из улиц в Великих Луках
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru