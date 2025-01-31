Общество

Рейды по борьбе с «визуальным мусором» проводят в Пскове

Работники контрольного управления администрации города Пскова с муниципальным казенным учреждением «Служба благоустройства города» регулярно проводят рейды по очистке улиц Пскова от «визуального мусора», сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении.

Фото здесь и далее: контрольное управление администрации города Пскова

Администрация напоминает, что в соответствии с правилами благоустройства запрещается размещение афиш, объявлений, агитационных печатных материалов, иной печатной и наглядной информации на стенах, фасадах, ограждениях зданий и сооружений, в том числе находящихся в пользовании, владении или собственности граждан, коммерческих и некоммерческих организаций, столбах, деревьях, на опорах наружного освещения и распределительных щитах, других объектах благоустройства.

При обнаружении различных объявлений, являющихся «визуальным мусором», каждый житель города имеет право самостоятельно снять их.

«Вместе мы сможем сделать наш город чистым и уютным», - заключили в контрольном управлении.