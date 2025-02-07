Общество

«Чай втроем»: Евгений Васильев о пути в медицину, любви к мотоциклам и путешествиях к океанам. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Чай втроём», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 7 февраля.

Сегодняшнего гостя - Евгения Васильева - многие знают как главного врача Псковской областной детской клинической больницы и депутата Псковской городской Думы. Но, как выяснилось в процессе подготовки к программе, он также очень талантлив и открыт для приключений.

За просмотром фотографий гость студии поделится детскими воспоминаниями о жизни в Любятово, расскажет, откуда у него взялась любовь к мотоциклам, каким был его путь в медицину, об истории знакомства с будущей женой и легко ли «должность» многодетного отца совмещать с профессиональной деятельностью. Также Евгений Васильев расскажет, как пришел к вере, и о чуде, свидетелем которого ему довелось стать.