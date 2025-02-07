Общество

15 проектов ИТ-холдинга Т1 стали лауреатами премии Global CIO

Проекты компаний, входящих в состав ИТ-холдинга Т1, победили в пятнадцати номинациях премии Global CIO «Проект года-2024». Конкурс отмечает выдающиеся достижения в области внедрения и развития ИТ-решений, которые помогают компаниям повышать эффективность бизнеса, улучшать качество обслуживания клиентов и создавать новые продукты и услуги, сообщили Псковской Ленте Новостей в холдинге.

В списке призеров и лауреатов:

НОТА

Кейс миграции аналитической системы от платформы «Сфера» в «Почте России» победил в номинации «Аналитика и Big Data». Решение охватывает уже более 10 000 автоматизированных рабочих мест (АРМ) и в будущем будет масштабировано на 90 000 АРМ в 38 000 отделений почты по всей стране. Это крупнейшая на сегодняшний день инсталляция отечественной системы классов Process Mining и Process Discovery среди российских компаний.

Проект внедрения отечественной платформы технологического производства «Сфера» в Банке ВТБ стал лауреатом в номинации «Банки/Финансы». ИТ-специалисты Т1 вместе с командой банка импортозаместили десятки решений за счет интеграции ИТ-платформы «Сфера» в контур кредитно-финансовой организации.

Кейс перехода на систему видеоконференцсвязи от DION в «Группе Астра» стал лидером в номинации «Коммуникативные платформы». Платформа для омниканального общения полностью удовлетворяет потребности клиента в коммуникациях, предоставляя сотрудникам инструменты для звонков, конференций, виртуальных встреч, совместной работы и обмена файлами. К системе уже подключено более 2500 пользователей.

Проект внедрения платформы НОТА ЮНИОН для автоматизации рекрутмента в министерстве здравоохранения Московской области победил в номинации «Управление персоналом». Решение значительно ускорило процесс найма сотрудников — в 2,5 раза. Кроме того, сократились расходы HR-отдела на обработку данных и подготовку отчетов.

Т1 Интеграция

Проект по автоматизации кассовой зоны магазинов с использованием касс самообслуживания (КСО) в розничной сети «Магнит» победил в номинации «Лучшее решение для цифровизации ритейла». Масштабный проект отличается сжатыми сроками реализации и охватывает семь федеральных округов страны, включая Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Северо-Кавказский, Южный и Сибирский. Т1 Интеграция поставила более 18,8 тыс. устройств, в магазинах сети работает уже больше 33 тыс. КСО. Проект отличает кастомизация: интегратор применил индивидуальные решения, учитывающие специфику «Магнита», адаптировал ПО для периферийного оборудования.

Т1 Иннотех

Проект по внедрению ОАЗИС в ритейлере X5 Group победил в номинации «Бизнес-приложения (BPM, PLM, TОиР)». Переход на российскую платформу позволил сохранить высокие стандарты внутреннего аудита и впервые объединить в единой системе управление аудитом, рисками, контролем и комплаенсом. ОАЗИС обеспечивает координацию между подразделениями, ответственными за риск-менеджмент, и предоставляет доступ к единой библиотеке рисков и контролей для всех специалистов.

Т1 Иннотех продемонстрировал впечатляющие результаты, одержав победу в восьми других номинациях премии. Среди них — импортозамещение витрин данных для ФОИВ, система мотивации для блока СМБ, управление финансами на основе трансфертного ценообразования, RWA-калькулятор для Банка ВТБ 2.0, сервис обременений и нотариальной коммуникации и другие.

ИТ-холдинг Т1

Проект по миграции критически важных бизнес-данных ОАО «РЖД» с историей в 20-25 лет и создание платформы корпоративного хранилища данных выиграл в номинации «Управление и хранение данных/СХД/ЦОД». Хранилище включает 1,5Пб архивных данных и аналитические домены для продвинутой аналитики. В рамках проекта мигрировано 57 систем-источников, 30 систем-потребителей и 620 справочников.

«Высокая оценка ИТ-сообщества Global CIO — подтверждение того, что технологии и продукты, которые мы создаем, действительно помогают нашим заказчикам становиться лидерами в своих областях. Все это было бы невозможно без наших сотрудников, их профессионализма и способности находить решения для самых сложных задач. Благодарим наших партнеров за доверие и уверены, что вместе нам предстоит реализовать еще более амбициозные проекты», — прокомментировал Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.