Профсоюз работников радиоэлектронной промышленности выдвинул Игоря Иванова на пост председателя облсовпрофа

На заседании комитета Псковской областной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности единогласно выдвинули кандидатуру Игоря Иванова на должность председателя Псковского областного совета профсоюзов, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.
Фото: Псковский облсовпроф
Решение приняли в рамках планового собрания, посвященного подведению итогов года и обсуждению актуальных вопросов профсоюзной деятельности.
Игорь Иванов, чья кандидатура получила единогласную поддержку, имеет многолетний опыт работы в профсоюзном движении. В своем обращении Игорь Иванов подчеркнул готовность укреплять диалог между сотрудниками и работодателями, а также развивать новые меры социальной защиты работающего населения.
Окончательное утверждение кандидатуры состоится на ближайшей конференции Псковского областного совета профсоюзов в июне 2025 года. Коллеги выразили уверенность, что под руководством Игоря Иванова профобъединение усилит свою роль в защите прав работников региона.
Кандидатуру Игоря Иванова на пост председателя Псковского облсовпрофа выдвинули областные организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, потребительской кооперации, жизнеобеспечения, лесных отраслей, инновационных и малых предприятий, Совет председателей первичных профсоюзных организаций железнодорожников, работающих в Псковской области, профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, организация профсоюза работников торговли, общественного питания, потребительской кооперации и предпринимательства «Торговое единство», профсоюз военнослужащих, напомнили в облсовпрофе.