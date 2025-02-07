Общество

Международный день брачных агентств празднуют 12 февраля

Примечательно, что практически накануне Дня святого Валентина — 12 февраля — отмечается Международный день брачных агентств.

Этот профессиональный праздник появился на Украине — он был зарегистрирован Государственным департаментом интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины 1 декабря 2010 года.

Идею учреждения нового праздника, принадлежащую одному из украинских брачных агентств, подхватили многие агентства-партнеры США, Канады, Германии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии и России, пишет calend.ru.

По некоторым данным, история брачных агентств насчитывает почти 400 лет! Первая брачная контора «Бюро встреч и адресов» была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 года. И с тех пор поиск супруга по объявлению или через службу знакомств стал весьма популярным.