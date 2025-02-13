Общество

Психолог рассказала, как приучить ребенка самостоятельно делать домашнее задание

Для многих родителей вечер превращается в битву за тишину и спокойствие из-за домашнего задания. Уговоры, напоминания, проверки – и вот уже все уставшие и раздраженные готовы взорваться. Как же научить ребенка самостоятельно делать уроки и избежать этой ежедневной головной боли? Психолог Майя Голубева дала проверенные советы и стратегии, которые помогут ребенку стать более ответственным и самостоятельным в учебе. Эти советы могут научить школьника с легкостью, а главное без родительского помощи справляться с домашним заданием.

Эксперт подчеркнула, что приучение к самостоятельному выполнению домашних заданий – это не просто облегчение жизни родителей, а важный шаг в развитии ребенка, пишет RuNews24.ru.

«Самостоятельность в учебе способствует развитию организованности, умению планировать свое время и решать проблемы. Кроме того, когда ребенок делает уроки самостоятельно, он вынужден вникать в суть материала и искать ответы на вопросы. Также успешное выполнение домашнего задания без помощи родителей повышает самооценку ребенка и его веру в свои силы. По большому счету, самостоятельность в учебе помогает ребенку развивать навыки самоорганизации, планирования и самоконтроля, которые пригодятся ему в будущем», – комментирует психолог.

Майя Голубева раскрыла, как приучить ребенка к самостоятельному выполнению домашних заданий:

Организовать удобное и хорошо освещенное рабочее место для ребенка.

Убрать все мешающие факторы (телевизор, компьютерные игры, игрушки).

Убедиться, что у ребенка есть все необходимые технические материалы (учебники, тетради, ручки, карандаши).

Определить время, когда ребенок будет выполнять домашнее задание. Придерживаться этого времени каждый день, даже на выходных.

Разделить время на выполнение заданий и перерывы.

«Будьте рядом, чтобы ответить на вопросы, но не делайте задания за школьника. Предлагайте помощь, только если ребенок сам об этом спросит. Направляйте ребенка, задавая наводящие вопросы, чтобы он сам нашел решение проблемы. И, конечно же, научите сына или дочь расставлять приоритеты», - объясняет психолог.

Майя Голубева подчеркнула, что школьник должен также научиться проверять свою работу и исправлять ошибки, анализировать причины ошибок и исключать их в будущем. Но есть и ошибки, которые может совершить на этом пути каждый родитель.

«Постоянная проверка и исправление ошибок ребенка лишает его возможности учиться на своих ошибках и развивать самостоятельность. Критика и сравнение могут подорвать самооценку ребенка и снизить его мотивацию к учебе. Ребенок должен знать, какие последствия будут, если он не выполнит домашнее задание. Если же родители непоследовательны в своих требованиях, чадо быстро поймет, что может избежать выполнения домашнего задания», - заметила эксперт.

Психолог резюмировала, что упорство в выработке самостоятельности выполнения домашнего задания окупится большой наградой как для родителя, так и для школьника.