Общество

В ГД одобрили проект об использовании машин физлиц для борьбы с терроризмом

Комитет ГД по безопасности рекомендовал Думе принять во втором чтении проект о возможности использования транспорта физических лиц для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом в неотложных случаях в рамках правового режима контртеррористической операции (КТО).

Проект внесла в Госдуму группа депутатов, включая главу думского комитета по безопасности Василия Пискарева. Изменения предлагается внести в статью 11 федерального закона «О противодействии терроризму». В настоящее время возможность использования транспорта физлиц в рамках режима КТО установлена для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей.

Использование в неотложных случаях транспортных средств и (или) самоходных машин, принадлежащих физическим лицам, для обеспечения мероприятий по борьбе с терроризмом, порядок возмещения расходов, связанных с таким использованием транспортных средств и самоходных машин, определяется правительством Российской Федерации, сказано в проекте федерального закона.

Также предлагается установить возможность использования транспортных средств и (или) самоходных машин, принадлежащих организациям независимо от форм собственности (за исключением транспортных средств дипломатических представительств, консульских и иных учреждений иностранных государств и международных организаций), пишет РИА Новости.