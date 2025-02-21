Общество

В стрессовых ситуациях важно не срываться на людей – Владимир Компаниец

Управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец рассказал, как справляется с стрессом в своей работе, в программе «Чай втроем» на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Про меня на работе лучше у моих сотрудников спросить, но я точно не буддист. Я ловлю моменты, когда коллеги говорят: "Компаниец сегодня не в духе, лучше к нему не подходить". Страшная история, потому что я понимаю, что стресс выскочил наружу, я его продемонстрировал и не смог как-то в моменте поймать. Стресс, разумеется, бывает, но важно, чтобы стресс не срывался на конкретного человека. Чтобы в общении с человеком ты помнил, что говоришь с личностью. Что у него есть свое "я", свое мнение. Что-то его привело к тому, где мы сейчас. Важно в этот момент останавливаться, видеть перед собой человека и контролировать эмоции», – поделился Владимир Компаниец.

Он вспомнил выражение: «хочешь сказать что-то резкое – считай до 10». Гость студии посоветовал давать себе небольшую паузу для осмысленного и разумного ответа.