Общество

Стартовал отбор кадровой программы «Герои земли Псковской» для участников СВО

Региональная кадровая программа «Герои земли Псковской» стартовала в День защитника Отечества, 23 февраля, в Псковской области. Она даст возможность участникам и ветеранам специальной военной операции пройти обучение в Президентской академии и в дальнейшем трудоустроиться в органах государственной власти, местного самоуправления, общественных и других организациях Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Регистрация участников программы продлится с 23 февраля до 31 марта 2025 года на сайте https://герои.псков.рф. Затем с 1 по 30 апреля начнется этап тестирования. С 1 по 31 мая пройдут очные собеседования участников с экспертной группой.

По итогам всех этапов отбора Общественный совет утвердит список участников программы, набравших наибольший суммарный балл, которые будут проходить обучение на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). По его результатам участники получат диплом о профессиональной переподготовке.

Подать заявку в программу «Герои земли Псковской» могут как ветераны, так и действующие участники СВО. Для последних предусмотрены специальные сроки и порядок проведения этапов отбора, а также отдельная версия анкеты участника.

Дополнительную информацию можно узнать в Положении региональной программы «Герои земли Псковской», на официальном сайте программы https://герои.псков.рф или в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, за разъяснениями можно обратиться по телефону 122.