Общество

Исполнилось 82 года с момента подвига Героя Советского Союза Александра Матросова

Сегодня, 27 февраля, исполняется 82 года со дня подвига Героя Советского Союза Александра Матросова.

Фото: пресс-служба администрации Великолукского района

27 февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу атаковать опорный пункт в районе деревни Плетень, западнее деревни Чернушки Локнянского района Псковской области. Как только красноармейцы прошли лес и вышли на опушку, они попали под сильный пулеметный огонь противника – три вражеских пулемета в дзотах (деревоземляные огневые точки) прикрывали подступы к деревне. Один пулемет подавила штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков. Второй дзот уничтожила другая группа бронебойщиков. Но пулемет из третьего дзота продолжал обстреливать всю лощину перед деревней. Попытки заставить его замолчать не увенчались успехом. Тогда в сторону дзота поползли рядовые Петр Огурцов и Александр Матросов. Вскоре Огурцова тяжело ранило, и Матросов подобрался к амбразуре уже один. Он бросил две гранаты, и пулемет замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемет снова ожил. Тогда Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. Полученных мгновений хватило, чтобы бойцы смогли подойти поближе и уничтожить противника. Матросов ценою своей жизни содействовал выполнению боевой задачи подразделением.

Александр Матросов был похоронен в деревне Чернушки Локнянского района Псковской области, а в 1948 году его прах был перезахоронен в городе Великие Луки Псковской области на левом берегу реки Ловать.

Через несколько дней после гибели Матросова его имя стало известным всей стране. Подвиг Александра Матросова был использован находившимся случайно при части журналистом для написания патриотической статьи. При этом дату смерти Матросова перенесли на 23 февраля, приурочив подвиг ко дню рождения Красной Армии. Несмотря на то, что Александр Матросов был не первым, кто бросился на огневую точку противника, именно его имя было использовано для прославления героизма советских солдат. Впоследствии свыше четырехсот человек совершили подобный героический поступок.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Матросову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденом Ленина (1943, посмертно).

Подвиг Александра Матросова стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине. Он много раз освещался в СМИ, литературе, кино и стал символом мужества и патриотизма. Отсюда в русском языке появилось устойчивое выражение «грудью на амбразуру».

Имя Александра Матросова было присвоено 254-му гвардейскому стрелковому полку с зачислением его навечно в списки воинской части. Это был первый приказ наркома обороны СССР в годы Великой Отечественной войны о зачислении героя навечно в списки воинской части. С 2020 года его имя носит мотострелковый полк общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированный в Брянской области, который был образован в 2018 году и стал преемником боевого пути 254-го гвардейского стрелкового полка, где служил Матросов.

В городах Великие Луки, Днепропетровск (Днепр, Украина), Ишимбай (Башкирия), Коряжма (Архангельская область), Красноярск, Санкт-Петербург, Ульяновск, Уфа были установлены памятники Матросову. В январе 2023 года в Днепре снесли памятник Александру Матросову на фоне начатой властями Украины борьбы не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

Имя Александра Матросова было присвоено Музею комсомольской славы города Великие Луки, правопреемником которого в 2006 году стал Центр патриотических инициатив, являющийся структурным подразделением Великолукского краеведческого музея. С сентября 2007 года Центр носит почетное имя Героя Советского Союза Александра Матросова.

Именем Александра Матросова названы улицы во многих городах России.