Общество

Руководитель МКУ Пскова «Специализированный заказчик» избавился от приставки и. о.

В муниципальном казенном учреждении города Пскова «Специализированный заказчик» руководитель избавился от приставки и. о. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, Валерий Лымарев официально назначен директором учреждения. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, соответствующее изменение внесено в реестр 13 марта.

Он исполнял обязанности директора с июля 2024 года, после ухода с должности Ерема Сафаряна.

Валерий Лымарев ранее работал в структуре комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, в должности заместителя начальника отдела автомобильного транспорта. После работал в должности начальника отдела планирования и контроля пассажирских перевозок ГБУ ПО «Псковавтодор».

«Специализированный заказчик» осуществляет функции муниципального заказчика по благоустройству города, содержанию объектов дорожного хозяйства, парков и скверов и других городских территорий. Также занимается проектированием, реконструкцией и строительством объектов, контролирует исполнение муниципальных контрактов.