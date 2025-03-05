Общество

Марина Кулакова: Археологический центр плотно сотрудничает с ПЛН

Археологический центр Псковской области плотно сотрудничает с Псковской Лентой Новостей, отметила директор центра Марина Кулакова.

«Мы вас поздравляем с вашим первым юбилеем. Это известно, что мы с вами очень плотно сотрудничаем и очень благодарны, что вы чуть ли не первые делаете репосты всех наших рассказов в наших соцсетях и доносите их до еще большего круга людей. Спасибо вам!» - поздравила ПЛН Марина Кулакова.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.