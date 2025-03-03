Общество

ПЛН-25. Год ярких событий и подарков читателям

В этом году Псковской Ленте Новостей исполняется 25 лет.

Псковской Ленте Новостей исполняется 25 лет, и это значит, что весь 2025-й год будет наполнен незабываемыми праздничными мероприятиями и розыгрышами призов для читателей. Такова давняя традиция нашей редакции: когда мы отмечаем круглые даты со дня рождения ПЛН - дарим подарки тем, кого очень любим и ради кого работаем.

Так будет и в этот раз. Уже в ближайшее время на сайте pln-pskov.ru и в социальных сетях мы дадим старт интересным конкурсам и оригинальным спецпроектам. Принять участие в них сможет каждый желающий. Для этого не потребуется специальных навыков и умений. Главное — инициативность, творческий подход и желание быть частью большой команды Псковской Ленты Новостей.

Разумеется, раньше времени мы не будем раскрывать секретов и объявлять условия будущих конкурсов. Но завесу тайны сегодня для вас приоткроем: больше шансов на победу получат те, кто регулярно читают ПЛН, подписаны на нас в соцсетях и интересуются историей любимого интернет-портала.

Поэтому советуем уже сейчас внимательно следить за публикациями на сайте, в нашем Telegram-канале, группе ПЛН «ВКонтакте» и других соцсетях. И еще обязательно слушайте ПЛН FM. На волнах популярного разговорного радио не только будет звучать информация о проектах редакции, но и пройдут собственные викторины. Лайфхак для желающих победить и опередить соперников: держите под рукой телефон — скорость ответа на прозвучавший в эфире вопрос будет очень важна.

Надеемся, что организованные для читателей и слушателей ПЛН ФМ конкурсы, спецпроекты, викторины и другие праздничные мероприятия добавят в вашу жизнь позитива и ярких эмоций. Ну а кульминацией праздника станет масштабное действо, подготовка к которому, скажем по секрету, уже началась. Как наверняка помнят наши постоянные читатели и партнеры, Псковская Лента Новостей любит и умеет удивлять при проведении таких праздников. Многие до сих пор с теплотой вспоминают уникальный и очень душевный радиоспектакль к 15-летию ПЛН на сцене театра драмы, а также организованные редакцией праздники для горожан, автопробеги и другие события. Естественно, повторяться в год 25-летия ПЛН мы не будем, но подарить незабываемые впечатления — вновь постараемся. Да так, чтобы дух захватывало - и участники праздничной программы «ПЛН-25» испытали незабываемые головокружительные эмоции.

Достойное место на страницах ПЛН, в наших соцсетях и в радиоэфире в этом году займут статьи на темы истории ПЛН и воспоминания известных псковичей о различных этапах жизни ведущего регионального интернет-портала. С 25-летием любимое СМИ поздравят многие лидеры общественного мнения — авторитетные политики, общественные активисты, деятели культуры и представители иных сфер. Круглая дата масс-медиа, с которого они обычно начинают свой день, подвигла некоторых из них к написанию стихов и даже исполнению песен. Скажем честно: мы и сами с нетерпением ждем премьер.

Всё описанное будет происходить уже в ближайшее время. А сегодня, в первые дни весны, мы начинаем. Год ярких событий и подарков читателям объявляется открытым. Оставайтесь с нами — впереди много интересного!

Искренне ваша Псковская Лента Новостей