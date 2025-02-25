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Общество

ПЛН - 25: Четверть века истории Пскова

25.02.2025 11:11|ПсковКомментариев: 0

В этом году Псковской Ленте Новостей исполняется 25 лет.

 

Четверть века - это значительный период, в течение которого в жизни общества происходит множество изменений. Тем более это актуально в наше время бурного научно-технического развития, когда стремительно меняется всё вокруг, в том числе формы коммуникации и сами масс-медиа.

Все эти годы ПЛН не только день за днем выступала в роли летописца современности, но и сама содействовала происходящим переменам, влияла на ход событий в общественно-политической жизни и сохраняла уверенное лидерство в региональном информационном пространстве, олицетворяя эпоху интернета в истории псковских СМИ.

Это и объясняет ту особую роль, которую Псковская Лента Новостей - плоть от плоти родного города, играет в жизни сотен тысяч людей. За ставшей привычной короткой аббревиатурой - гораздо больше. Как в капле воды отражается океан, так и в истории ПЛН - вся история нашего города и региона в XXI веке. Вместе с ПЛН люди переживали гибель 6-й роты, праздновали 1100-летие Пскова, наблюдали за политическими битвами реальных губернаторских выборов, с ужасом следили за горящими башнями Псковского кремля, радовались выступлениям Большого театра на Вечевой площади, открывали новые объекты: театр, Ледовый дворец, торговые центры, первую за 25 лет построенную школу, узнавали про атаку дронов на псковский аэропорт и многое другое. Здесь всё - радость и печаль, надежды и утраченные иллюзии, светлые стороны жизни и, увы, трагедии, которые мы переживали вместе с читателями. Вместе с вами мы росли, осваивали новые формы распространения информации и стремились стать лучше, чтобы еще больше соответствовать вашим ожиданиям.

Эти 25 лет Псковская область прожила с ПЛН. Для тысяч людей стало привычным черпать информацию на Псковской Ленте Новостей, и именно здесь наблюдать «полную картину жизни» - от решений органов власти и выборных хроник до катастроф и новостей из разряда «скандалы, интриги, расследования».

Что бы ни происходило вокруг, мы всегда были рядом с вами, освещая самые важные события и помогая разобраться в сути явлений. Не столь важно даже, какому формату получения информации каждый из читателей отдает предпочтение - публикациям на сайте, нашему Telegram-каналу, более чем 100-тысячному сообществу ПЛН в «ВКонтакте» или иным площадкам - важно, что нам доверяют. И когда губернаторы, партийные руководители, общественники признаются, что свой день начинают с ПЛН - это дорогого стоит.

А ведь еще в конце прошлого века ПЛН не существовало, как не было тогда в Пскове вообще никаких интернет-порталов. Но, как известно, миром движут прорывные идеи, которые зачастую кажутся обывателям нереализуемыми. Вот и ПЛН началась со смелой идеи создания первого в регионе информационного агентства. Многие обыватели тогда чуть ли не у виска крутили: мол, «вы чего, свое информагентство в Пскове - городе, где событий происходит меньше, чем зарегистрировано СМИ? Это невозможно!» Да что там - обыватели. Многие коллеги в те годы всерьез считали, что электронные масс-медиа никогда не победят бумажные СМИ и не верили в новый информационный продукт. Да и как было в него поверить, если интернет в ту пору был распространен еще так слабо, что в первый год работы редакция ПЛН вынужденно дублировала свои новости руководителям организаций и предприятий по факсу.

Так или иначе, ПЛН стала пионером и первопроходцем - первым полноценным информационным интернет-ресурсом в регионе. Вначале она снабжала традиционные СМИ новостями, а затем постепенно вышла за рамки работы информагентства, шаг за шагом превращаясь в интернет-газету, с авторскими статьями, аналитическими обзорами, очерками и интервью, подготовленными штатными сотрудниками издания.

Общеизвестно: публикации ПЛН помогли многим политикам и общественным деятелям заявить о себе и, как они сами выражаются, стать теми, кем они стали. При этом для многих именно позиция ПЛН стала концом их политической карьеры. Не зря некоторые бывшие губернаторы, мэры и прочие высокопоставленные чиновники не раз говорили, что именно критика Псковской Ленты Новостей повлияла на их дальнейшую политическую карьеру. Не раз ПЛН выступала в качестве защитника общественных интересов против действий чиновников, ухудшавших жизнь регионального сообщества. Не раз нам угрожали закрытием, судами и всеми карами небесными. Но время идет, губернаторы, мэры и другие чиновники уходят, а ПЛН остается и будет еще долго с вами, нашими дорогими читателями.

Конечно, сложившаяся ситуация накладывает и дополнительную ответственность на нас. Спрос невероятно строг. Ведь, когда создавалась ПЛН, в Псковской области было больше сотни различных средств массовой информации, а сегодня их можно пересчитать по пальцам одной руки, а серьезная непредвзятая аналитика в большинстве псковских изданий умерла как жанр.

В условиях новой общественно-политической реальности ПЛН остается едва ли не последним бастионом независимой прессы и является фактически единственным СМИ в Псковской области, которое в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей, прямом эфире радио ПЛН FM и на других площадках дает возможность свободно высказываться представителям всех политических и общественных сил.

Что бы ни происходило, мы будет стремиться оставаться верными своим принципам.

Искренне ваша Псковская Лента Новостей

Источник: Псковская Лента Новостей
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