Общество

У детского фонда в Пскове наконец-то появился свой дом – координатор программ отделения

По-настоящему домашняя атмосфера сформировалась в Псковском областном отделении Российского детского фонда после переезда в новое помещение. Таким мнением поделилась координатор программ областного отделения фонда Кристина Елецкая в эфире передачи «Беседка» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Большим приобретением стало расширение фонда. С Яна Фабрициуса пришлось переехать на Инженерную, 68, где расположился наш пункт приема вещевой помощи и выдачи благотворительной помощи семьям. Там намного больше места, мы смогли его оборудовать. У нас появилось и административное здание, которое полностью переоборудовано под нужды сотрудников, есть помещение для мероприятий», – сказала Кристина Елецкая.

Она добавила, что в новых помещениях наконец-то сформировалась «домашняя атмосфера».

«На Инженерной реализуется экстренная благотворительная помощь и проводится ряд мероприятий, которые были заложены в областном гранте, как раз на развитие этого помещения. А в Конном переулке, 7а находится административное здание, где ведется работа со школами-интернатами, со студентами-стипендиатами, мы проводим там мастер-классы, организуем встречи. Наконец-то появилось ощущение, что детский фонд дома», – подчеркнула координатор программ фонда.