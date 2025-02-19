Общество

Псковское отделение детского фонда переехало в «Дом Бабининых»

Псковское областное отделение Российского детского фонда переехало в памятник архитектуры «Дом Бабининых», который расположен в Пскове по адресу: Конный переулок, 7а. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня, 21 февраля, здесь проходит заседание общего собрания регионального отделения.

«Сегодня открываем помещение нашего детского фонда, где будет его офисная часть. Благодаря правительству города Пскова и области теперь у нас есть и офис, и два складских помещения — это очень важно для обеспечения логистики нашего фонда, потому что появилось необходимое помещение для волонтеров и транспорта, чтобы доставлять вещи нашим подопечным. Это радостное событие. Второе помещение на Инженерной теперь будет использоваться исключительно под складское помещение», — сказал председатель Псковского регионального отделения Российского детского фонда России Дмитрий Мельников.

День открытия совпал с тем, что ровно сто лет назад в этом доме родился последний из рода Бабининых.

Напомним, памятник архитектуры «Дом Бабининых» в Пскове передали в безвозмездное пользование региональному отделению детского фонда.

Дом Бабининых имеет большую значимость для градостроительной истории Пскова. Вместе с двором Батова (Рижский проспект, 2) он фиксирует направление одной из наиболее старых улиц средневекового города — Изборской — и является редким сохранившимся в застройке современного города образцом небольшого обывательского жилого дома, характерного для посадской застройки Пскова XIX — начала XX века.