Общество

Алиментщик прятался на чердаке от псковских судебных приставов

Житель Пскова, задолжавший более 500 тысяч рублей на содержание своей 12-летней дочери, пытался скрыться от сотрудников органа принудительного исполнения, но был обнаружен на чердаке частного дома, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Мужчина, не имеющий официального трудоустройства, длительное время уклонялся от выплаты алиментов, несмотря на возбужденное исполнительное производство. Как сообщили в ведомстве, он не только не помогал своему ребенку, но и активно скрывался от судебных приставов.

В ходе разыскных мероприятий сотрудники межрайонного отделения судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей установили местонахождение мужчины. На указанный адрес выехали судебный пристав-исполнитель и судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов. При попытке задержания должник попытался спрятаться на чердаке дома, однако его план не увенчался успехом.

Мужчина был доставлен в отделение судебных приставов, где в отношении него был составлен административный протокол. Суд рассмотрел материалы дела и вынес решение о назначении наказания в виде 40 часов обязательных работ.

Судебные приставы напоминают, что уклонение от уплаты алиментов – это не только нарушение закона, но и серьезный удар по благополучию детей.

Напомним, ранее другой пскович прятался в шкафу, пытаясь избежать встречи с сотрудниками управления.