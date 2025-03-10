Общество

«Гайд-парк»: Алексей Севастьянов о завершении муниципальной реформы и работе в Собрании. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 13 марта.

В регионе в этом году завершается переход на одноуровневую систему управления в муниципальных районах. На минувшей сессии депутаты одобрили инициативы губернатора о преобразовании последних 10 районов в округа. Когда мы сможем увидеть, как используют новые возможности муниципальные округа? Не поторопилась ли Псковская область с принятием реформы, ведь Госдума оставила регионам право выбора?

Об этом и многом другом ведущая Любовь Кузнецова поговорила с председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексеем Севастьяновым.