Татьяна Пинаки покинула пост судьи Порховского районного суда

Коллектив Порховского районного суда в торжественной обстановке проводил в почётную отставку судью Татьяну Пинаки, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области
Татьяна Пинаки проработала более 20 лет в должности судьи Порховского районного суда.
Председатель суда Алексей Никитин от своего имени и коллектива суда поздравил Татьяну Пинаки с почётной отставкой, поблагодарил за плодотворную работу и пожелал здоровья, бодрости духа, реализации творческих замыслов.
В ответном слове Татьяна Пинаки поблагодарила коллег за совместную работу.