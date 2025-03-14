Общество

Татьяна Пинаки покинула пост судьи Порховского районного суда

Коллектив Порховского районного суда в торжественной обстановке проводил в почётную отставку судью Татьяну Пинаки, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области

Татьяна Пинаки проработала более 20 лет в должности судьи Порховского районного суда.

Председатель суда Алексей Никитин от своего имени и коллектива суда поздравил Татьяну Пинаки с почётной отставкой, поблагодарил за плодотворную работу и пожелал здоровья, бодрости духа, реализации творческих замыслов.

В ответном слове Татьяна Пинаки поблагодарила коллег за совместную работу.