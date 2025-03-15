Общество

ПЛН вызывает порыв, желание погрузиться в материал – Алексей Севастьянов

Псковская Лента Новостей вызывает у читателей желание погрузиться в материал и глубже изучать интересные темы, считает председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов.

«Псковская Лента Новостей многоуважаемая, это в основном. В какой-то момент я восхищался, в какой-то момент она меня раздражала, в какой-то момент я удивлялся, причем как позитивно, так и негативно. С чем-то я был согласен, с чем-то — нет. Вам четверть века, мне немного больше. Наверное, именно потому вы и дожили до двадцати пяти лет, ведь вы вызываете порыв, желание узнать о теме что-то большее, погрузиться в материал, иногда даже, чтобы просто самому себе доказать, что я был прав по отношению к вам, к вашей точке зрения. Самое главное, что вы не диктуете, а рекомендуете. Поэтому я уверен, что и четверть века, и полвека, и вековая история у вас будет. Всего вам самого острого, необходимого и востребованного», – сказал Алексей Севастьянов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.