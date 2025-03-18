Общество

Котяков призвал подготовить 7 млн специалистов со средним профобразованием

Почти 7 млн специалистов со средним профессиональным образованием необходимо подготовить и вовлечь в занятость до 2030 год

«Оценка профессионально-квалификационной структуры замещающей потребности показывает преобладающий спрос на специалистов со средним профессиональным образованием. В структуре потребностей 2030 года они составляют порядка 70%. Говоря простыми словами, в течение ближайших 5 лет нам необходимо подготовить и вовлечь в занятость почти 7 млн специалистов со средним профессиональным образованием», - сказал глава Минтруда России Антон Котяков.

Он выступил на XXXIV съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, пишет ТАСС.