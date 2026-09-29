На осенней ярмарке Псковского округа продали 30 тонн картофеля и 55 кг меда

Свыше пяти тысячи человек посетили 26-ю сельскохозяйственную ярмарку Псковского муниципального округа, которая состоялась в минувшую субботу. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте».
По данным Отдела по сельскому хозяйству администрации Псковского округа, за семь часов работы ярмарки сельхозпредприятия и крестьянские фермерские хозяйства, перерабатывающие предприятия и представители личных подсобных хозяйств реализовали:
- более 30 тонн картофеля;
- около 1,5 тонны овощей (лук, свекла, морковь, огурцы, томаты, капуста);
- более 1,8 тонны мяса разных видов;
- 1,5 тонны мясной продукции;
- более 0,9 тонны молока и молочной продукции;
- более 1,3 тонны рыбы и рыбных продуктов;
- 55 кг меда.
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