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На осенней ярмарке Псковского округа продали 30 тонн картофеля и 55 кг меда

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Свыше пяти тысячи человек посетили 26-ю сельскохозяйственную ярмарку Псковского муниципального округа, которая состоялась в минувшую субботу. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте».

По данным Отдела по сельскому хозяйству администрации Псковского округа, за семь часов работы ярмарки сельхозпредприятия и крестьянские фермерские хозяйства, перерабатывающие предприятия и представители личных подсобных хозяйств реализовали:

  • более 30 тонн картофеля;
  • около 1,5 тонны овощей (лук, свекла, морковь, огурцы, томаты, капуста);
  • более 1,8 тонны мяса разных видов;
  • 1,5 тонны мясной продукции;
  • более 0,9 тонны молока и молочной продукции;
  • более 1,3 тонны рыбы и рыбных продуктов;
  • 55 кг меда.
«Большое спасибо организаторам и гостям осенней 26-й ярмарки Псковского округа за участие! Преодолев непростой сельскохозяйственный сезон, наши аграрии и переработчики смогли реализовать свежие, вкусные и полезные продукты. А покупатели остались довольны покупками. Задача администрации округа по поддержке сельхозтоваропроизводителей, формированию связи между производителями и покупателями, а также обеспечению доступности и качества продуктов для населения, выполнена. Благодаря своему трудолюбию и упорству аграрии уверенно входят в осенне-зимний период», - резюмировала Наталья Федорова.
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Пресс-портреты

Федорова Наталья Анатольевна

Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

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