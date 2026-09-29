На осенней ярмарке Псковского округа продали 30 тонн картофеля и 55 кг меда

Свыше пяти тысячи человек посетили 26-ю сельскохозяйственную ярмарку Псковского муниципального округа, которая состоялась в минувшую субботу. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице «ВКонтакте».

По данным Отдела по сельскому хозяйству администрации Псковского округа, за семь часов работы ярмарки сельхозпредприятия и крестьянские фермерские хозяйства, перерабатывающие предприятия и представители личных подсобных хозяйств реализовали:

более 30 тонн картофеля;

около 1,5 тонны овощей (лук, свекла, морковь, огурцы, томаты, капуста);

более 1,8 тонны мяса разных видов;

1,5 тонны мясной продукции;

более 0,9 тонны молока и молочной продукции;

более 1,3 тонны рыбы и рыбных продуктов;

55 кг меда.

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