Общество

Сергей Лаврухин: Населению важно получать информацию из первых уст

Населению важно получать информацию из первых уст, сказал начальник Главного управления МЧС России по Псковской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин, поздравляя Псковскую Ленту Новостей с 25-летием.

«Хотел бы поздравить ПЛН с двадцатипятилетием. Спасибо, что вы приглашаете. Действительно, нашему населению важно получать информацию из первых уст. Поэтому я готов, коллектив готов приходить, делиться. А в последующем, с учетом дискуссии, возникают те или иные решения, которые помогают нам работать во благо Псковской области», - сказал Сергей Лаврухин.

Начальник ведомства пожелал коллективу здоровья, благополучия, дальнейших успехов.

«Берегите, пожалуйста, себя, а я еще раз хочу заверить население Псковской области, что мы будем делать все от нас возможное и находится рядом с населением, спасать людей от пожаров, ЧС и всевозможных ситуаций и последствий», - заключил Сергей Лаврухин.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция планирует проведение широкомасштабной акции, в рамках которой на сайте будут размещены публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.