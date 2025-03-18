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В КПРФ объяснили, почему секретарь обкома пытался трудоустроиться в ОЭЗ «Моглино»

Лидер фракции КПРФ в Псковском областном Собрании, секретарь обкома партии Дмитрий Михайлов продолжает работу в КПРФ после попытки трудоустройства в особую экономическую зону «Моглино». Об этом первый секретарь обкома Петр Алексеенко рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Вот почему Дмитрий Михайлов обратился с просьбой по трудоустройству на сессии Собрания? У нас зарплата ниже, чем в среднем по области. У него семья. Он из партии не выходит. Человек попробовал, предложил свои услуги. Он продолжает работать в партии, является помощником Олега Лебедева, депутата Государственной Думы. Мы стараемся товарища поддерживать, спасибо ему за активную работу», — сказал Петр Алексеенко.

Напомним, при невыключенном микрофоне в день сессии в областном Собрании Дмитрий Михайлов предложил свою кандидатуру для работы в ОЭЗ «Моглино».

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Действия Дмитрия Михайлова получили негативную оценку со стороны ряда членов партии. В частности, с жесткой критикой выступил ветеран КПРФ, бывший зампредседателя областного Собрания депутатов Геннадий Бубнов.