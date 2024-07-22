Политика

Петр Алексеенко прокомментировал просьбу Дмитрия Михайлова о трудоустройстве в «Моглино»

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прокомментировал ситуацию с просьбой лидера фракции КПРФ в областном Собрании Дмитрия Михайлова о трудоустройстве в особой экономической зоне «Моглино».

«Раздули из мухи слона (ред: с трудоустройством в "Моглино" депутата от КПРФ Дмитрия Михайлова). Мы внесли вопрос на Собрание, этот вопрос вызвал определенный резонанс среди средств массовой информации. Дело в том, что КПРФ — партия рабочего класса. К сожалению, у нас сейчас мало коммунистов в трудовых коллективах. Не каждый руководитель хочет в трудовом коллективе иметь настоящего бойца, пламенного коммуниста, который будет отстаивать интересы рабочего класса. Поэтому Дмитрий Михайлов принял решение войти в коллектив особой экономической зоны. Это получило огласку, но что в этом плохого? Он не уходит из партии», — сказал Петр Алексеенко.

Он отметил, что партия внесла предложение допускать в особую экономическую зону «Моглино» только те компании, которые могут обеспечить населению заработную плату на уровне средней по области, а не «брать, кого попало».

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В ответ на критику со стороны члена Псковского обкома КПРФ, бывшего заместителя председателя областного Собрания депутатов Геннадия Бубнова и секретаря областного отделения партии Александра Ножки Петр Алексеенко ответил, что это мнение двух конкретных людей, а не всей коммунистической партии в Псковской области.

«Это не все коммунисты так думают, это отдельные представители партии высказали свое мнение. Это их мнение», – добавил Петр Алексеенко.

Вице-спикер Псковского областного Собрания Александр Братчиков в ходе круглого стола ответил, что если бы Дмитрий Михайлов заявил об этом открыто и с трибуны – мнение о нем сложилось бы противоположное.

«Если бы Дмитрий Михайлов предложил свою кандидатуру с трибуны для работы в "Моглино", тем самым предложив улучшить работу особой экономической зоны – это выглядело бы иначе. Это приняли бы абсолютно нормально. А то, как это произошло – получилось не очень красиво», – сказал Александр Братчиков.

В свою очередь координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков усомнился в том, что Дмитрий Михайлов рассчитывал на «рабочую» должность в «Моглино».

«Вы сказали, что Дмитрий Михайлов хочет попасть в коллектив ОЭЗ, чтобы его возрождать и улучшать, но мы все понимаем, что он является депутатом областного Собрания, вряд ли он просился туда трактористом или колхозником. Речь явно шла о высокой должности», — сказал он.