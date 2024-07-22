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Политика

Петр Алексеенко прокомментировал просьбу Дмитрия Михайлова о трудоустройстве в «Моглино»

24.07.2024 14:34|ПсковКомментариев: 0

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) прокомментировал ситуацию с просьбой лидера фракции КПРФ в областном Собрании Дмитрия Михайлова о трудоустройстве в особой экономической зоне «Моглино». 

«Раздули из мухи слона (ред: с трудоустройством в "Моглино" депутата от КПРФ Дмитрия Михайлова). Мы внесли вопрос на Собрание, этот вопрос вызвал определенный резонанс среди средств массовой информации. Дело в том, что КПРФ — партия рабочего класса. К сожалению, у нас сейчас мало коммунистов в трудовых коллективах. Не каждый руководитель хочет в трудовом коллективе иметь настоящего бойца, пламенного коммуниста, который будет отстаивать интересы рабочего класса. Поэтому Дмитрий Михайлов принял решение войти в коллектив особой экономической зоны. Это получило огласку, но что в этом плохого? Он не уходит из партии», — сказал Петр Алексеенко.

Он отметил, что партия внесла предложение допускать в особую экономическую зону «Моглино» только те компании, которые могут обеспечить населению заработную плату на уровне средней по области, а не «брать, кого попало».

В ответ на критику со стороны члена Псковского обкома КПРФ, бывшего заместителя председателя областного Собрания депутатов Геннадия Бубнова и секретаря областного отделения партии Александра Ножки Петр Алексеенко ответил, что это мнение двух конкретных людей, а не всей коммунистической партии в Псковской области.

«Это не все коммунисты так думают, это отдельные представители партии высказали свое мнение. Это их мнение», – добавил Петр Алексеенко.

Вице-спикер Псковского областного Собрания Александр Братчиков в ходе круглого стола ответил, что если бы Дмитрий Михайлов заявил об этом открыто и с трибуны – мнение о нем сложилось бы противоположное.

«Если бы Дмитрий Михайлов предложил свою кандидатуру с трибуны для работы в "Моглино", тем самым предложив улучшить работу особой экономической зоны – это выглядело бы иначе. Это приняли бы абсолютно нормально. А то, как это произошло – получилось не очень красиво», – сказал Александр Братчиков.

В свою очередь координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков усомнился в том, что Дмитрий Михайлов рассчитывал на «рабочую» должность в «Моглино».

«Вы сказали, что Дмитрий Михайлов хочет попасть в коллектив ОЭЗ, чтобы его возрождать и улучшать, но мы все понимаем, что он является депутатом областного Собрания, вряд ли он просился туда трактористом или колхозником. Речь явно шла о высокой должности», — сказал он.

Пресс-портрет
Бубнов Геннадий Николаевич Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Минаков Антон Александрович депутат Псковского областного Собрания Михайлов Дмитрий Юрьевич Депутат Псковского областного Собрания
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Моглино
Источник: Псковская Лента Новостей
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