Политика

«Это же позорище»: в псковском обкоме КПРФ осудили действия руководства

Член Псковского обкома КПРФ, бывший заместитель председателя областного Собрания депутатов Геннадий Бубнов и секретарь областного отделения партии Александр Ножка прокомментировали действия руководства региональной организации коммунистов. Соответствующие заявления были сделаны в пятницу, 19 июля, в интервью радиостанции «ПЛН FM». Коммунисты резко осудили действия и заявления первого секретаря обкома партии Петра Алексеенко и руководителя фракции КПРФ в областном Собрании депутатов, секретаря обкома Дмитрия Михайлова.

Геннадий Бубнов назвал позицию фракции компартии в областном Собрании депутатов при рассмотрении вопроса о деятельности ОЭЗ «Моглино» и последующие просьбы Дмитрия Михайлова о трудоустройстве в эту компанию позорищем. Напомним, в день сессии при невыключенном микрофоне Дмитрий Михайлов попросил сотрудницу областного правительства оказать содействие в приеме на работу в ОЭЗ «Моглино» и пояснил, что на инициированном коммунистами парламентском часе они дали представителю правительства выдохнуть, поэтому не задавали каверзных вопросов.

«Я считаю, что это позорище. Это же дает основания, - что вот он внес и тут же торгуется за должность. Ну, это же позорище. И мы этого не скрываем. И мы будем требовать, что, конечно, должна быть партийная оценка обязательно этому делу. Мы, конечно, относимся негативно», - высказал свое мнение Геннадий Бубнов, отвечая на вопросы ведущего программы.

По словам ветерана компартии, «старая гвардия» переживает по этому поводу. Он не сомневается, что оценку сложившейся ситуации даст федеральное партийное руководство.

«Центральный комитет вмешается, в этом нет вопросов - это уже там наши внутренние дела. Но мы осуждаем. Вот я лично, как коммунист, абсолютно осуждаю, тем более, что я знаю, что такое парламентский час, знаю, что такое работа фракции», - сказал он.

Геннадий Бубнов также подверг критике решение первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко не комментировать СМИ ситуацию, сложившуюся вокруг действий Дмитрия Михайлова, а также их заявления относительно того, кто будет занимать пост первого секретаря обкома КПРФ после отчетно-выборных мероприятий, запланированных на начало 2025 года.

Смотрите также Первый секретарь обкома КПРФ отказался комментировать просьбы Дмитрия Михайлова о трудоустройстве в «Моглино»

«Что у нас, самовыдвижение, что ли? Вот они второй раз нарушили нашу норму. "Я согласовал", - какой герой! Пришел сюда к Савенко и "согласовал". "Я герой". Отрицательно мы к этому относимся. Я первому сказал: "Кончайте, ребята, до хорошего это не доведет"», - отметил Геннадий Бубнов.

Он также рассказал, что ветераны КПРФ переживают из-за имеющихся разногласий внутри областного отделения партии.

«В партии, в любой партии бывают трения всякие. Мы тоже переживаем, мы организовывали эту партию. Конечно, трения, то, что случилось у нас, - но не хотел сегодня нашу беседу превращать в партийную разборку», - признался Геннадий Бубнов.

Александр Ножка заявил, что полностью солидарен с позицией однопартийца.

«Моя позиция солидарна с позицией Геннадия Николаевича. Конечно, неприятно нам и неловко», - сказал Александр Ножка, комментируя попытку Дмитрия Михайлова трудоустроиться с помощью представителя власти.

«Дмитрий Юрьевич имел в виду, что все-таки у нас весной, март-апрель, отчетно-выборная конференция - он, наверное, пытается подстраховаться. Или, может, не видит себя уже в КПРФ - решил попробовать себя в производстве. В таком плане трудоустроиться», - предположил Александр Ножка, комментируя диалог однопартийца с сотрудницей областного правительства при невыключенном микрофоне.

Он также негативно отозвался о нежелании первого секретаря обкома КПРФ Петра Алексеенко публично комментировать сложившуюся ситуацию.

«Вот это плохо. Первый секретарь, я считаю, это мое мнение, - он должен реагировать на любую критику. И причем - сразу же», - отметил Александр Ножка.

Подробности слушайте на радио ПЛН FM. Программа «Беседка», посвященная работе регионального отделения общественной организации «Дети войны» и ситуации в областном отделении КПРФ, выйдет в эфир на следующей неделе.