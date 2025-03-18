Общество

Антинаркотический рейд с привлечением служебной собаки провели в общежитии псковского колледжа

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с инспектором по делам несовершеннолетних провели рейд в общежитии Псковского агротехнического колледжа в рамках всероссийской оперативно-профилактической операции «Чистое поколение-2025», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Эта акция была направлена на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения молодежи в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Стражи порядка провели беседы с учащимися. Они напомнили ребятам о том вреде, который наносят наркотики здоровью человека, а также об ответственности, предусмотренной законодательством за участие в сфере наркобизнеса. Дополнительно полицейские напомнили несовершеннолетним об ответственности за распитие алкогольных напитков и за пребывание на улице в ночное время.

По итогам посещения общежития каких-либо противозаконных деяний, связанных с хранением, употреблением или распространением наркотических средств, среди проживающих выявлено не было. Все комнаты проверил сотрудник кинологической службы со служебной собакой.

Добавим, что подобные антинаркотические мероприятия полицейские планируют организовывать и в дальнейшем.