Общество

Эквайринг за счет ПСБ

Большинство людей сегодня предпочитает совершать покупки без применения наличных средств. Поэтому компании различных размеров и уровней, от небольших магазинчиков до торговых сетей, интернет-магазины, организации сферы услуг, общепита и многие другие внедряют безналичную систему платежей — эквайринг. Это простой, удобный и быстрый способ расчетов, который выгоден как продавцу, так и покупателю. Подключить эквайринг несложно, но перед этим нужно выбрать выгодный тариф и подходящий банк. Особенно это актуально для тех, кто впервые решил познакомиться с ведением расчётов в электронной форме.

Быстрее и проще

ПСБ с 7 марта запустил в Псковской области акцию для новых клиентов банка — «Эквайринг за наш счет»*. Этот сервис актуален для предпринимателей малого бизнеса, которые начинают свой путь совместно с банком ПСБ и работают в следующих сферах: фастфуд, медицина, образование, уход за детьми, ЖКХ, АЗС, турагентства, супермаркеты, продукты питания. При этом важно не иметь расчетного счета и торгового эквайринга в банке минимум 6 месяцев до начала периода проведения акции.

С акцией ПСБ процесс подключения эквайринга становится быстрее и проще. Акция разделена на 2 периода, в каждом из которых действуют разные финансовые условия. На льготный период, который составляет 3 месяца, установлена комиссия за торговый эквайринг 0%. Этот процент сохраняется при условии оборота на одном терминале до 500 тысяч рублей.

Основной период эквайринга с ПСБ начинается с четвертого месяца с момента установки первого терминала. При обороте до 600 тысяч рублей в месяц на одном терминале комиссия зависит от сферы деятельности клиента. Например, фастфуд — 1%, медицина — 1,1%, образование — 1,1%, ЖКХ - 1,1%, турагентства — 1,1% и т. д. Если сумма превышает 600 тысяч рублей в месяц, то взимается комиссия 1,9% для всех видов деятельности.

Сервис «Эквайринг за наш счет» подключается новым клиентам, а расчетно-кассовое обслуживание доступно на тарифах: «Опти», «Макси», «Профи».

Торговый эквайринг

Торговый эквайринг — это прием безналичных платежей за товары или услуги с помощью терминала. Вспомните, как вы совершаете покупки в магазинах: подносите карту или гаджет к считывающему устройству, проходит оплата, после которой продавец выдает чек. Это самый распространенный вид электронных операций, который в настоящее время применяется практически повсеместно: в продуктовых и иных магазинах в формате «у дома», в салонах красоты, медицинских центрах, кофейнях и других предприятиях малого бизнеса.

Платеж по QR-коду — одна из разновидностей торгового эквайринга, для предпринимателей такой вид считается более экономичным, так как не требует дополнительного оборудования для подключения. Операция производится в мобильном приложении банка.

Как подключить торговый эквайринг:

Оставьте заявку на подключение эквайринга.

Представитель банка свяжется с вами, расскажет об условиях эквайринга в ПСБ и о дополнительных сервисах.

Заключите договор, банк бесплатно установит оборудование и проведет обучение.

«Мы ценим удобство и комфорт наших клиентов, поэтому для подключения эквайринга не обязательно посещать офис банка. ПСБ бесплатно предоставит терминалы в аренду и подключит приложения для отслеживания оборотов. Возможность для новых клиентов нашего банка пользоваться эквайрингом бесплатно — это наша мера дополнительной поддержки для отечественного бизнеса», — поделилась Оксана Лексунова, заместитель регионального директора ПСБ в Пскове.

Плюсы и минусы

Многие жители городов давно отказались от использования наличных средств, отдав предпочтение банковским картам и бесконтактным платежам. И если организация их не принимает, может потерять прибыль и огромный пласт клиентов. Поэтому эквайринг выгоден для всех сторон, участвующих в операции. Плюсы сервиса для пользователей очевидны:

сокращение очередей, так как безналичная оплата совершается в разы быстрее;

увеличение продаж и доходов за счёт притока новых клиентов;

нет риска получения поддельных купюр;

отсутствие проблем с выдачей сдачи клиенту: кассиру не придётся искать средства, также исключается возможность его ошибки при расчётах;

снижение расходов на инкассацию.

Минусы у эквайринга отсутствуют, если выбрать подходящий банк с оптимальными условиями.

*Комиссия по торговому эквайрингу в рамках акции «Эквайринг за наш счет» – от 0% до 1,9% в зависимости от сферы деятельности и оборота по терминалу в месяц. Со дня установки первого терминала и в течение 2 календарных месяцев, следующих за месяцем, в котором произошла установка первого терминала клиенту (далее – Акционный период), комиссия не взимается при обороте до 500 тыс. руб. в месяц по каждому терминалу. При превышении оборота 500 тыс. руб. в месяц взимается комиссия 1,5% с суммы превышения.

После окончания действия Акционного периода взимается комиссия от 1% до 1,9% при обороте до 600 тыс. руб. в месяц в зависимости от сферы деятельности клиента, указанной на сайте psbank.ru. При превышении оборота 600 тыс. руб. в месяц взимается комиссия 1,9% с суммы превышения вне зависимости от сферы деятельности. Дополнительно ежемесячно взимается плата 1290 руб. при обороте до 100 тыс. рублей за предыдущий месяц (за исключением первого календарного месяца после окончания действия Акционного периода). Комиссия взимается банком ежедневно из общей суммы, подлежащей перечислению в пользу клиента. Применение данного тарифа возможно только в отношении новых клиентов, у которых не было расчетного счета и договора торгового эквайринга в ПАО «Промсвязьбанк» в течение 6 месяцев до начала акции, при соответствии сфере деятельности «медицина», «образование», «уход за детьми», «фастфуд», «ЖКХ», «АЗС», «турагентства», «супермаркеты» или «продукты питания», при зачислении денежных средств на счет клиента, открытый в ПАО «Промсвязьбанк» по программе обслуживания «Опти», «Макси» или «Профи» в период проведения акции, и при подключении услуги «Зачисление возмещения 3 раза в день» с платой 290 руб. в месяц за каждый терминал. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. Подробная информация на сайте psbank.ru, по телефону 8 800 333 25 50 (звонок по России бесплатный) или в офисах банка.

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк». ИНН: 7744000912. Генеральная лицензия Банка России № 3251. Erid: 2SDnjd8YzAp