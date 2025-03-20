Общество

В ГД призвали усилить госконтроль за дистанционной продажей спортивного питания

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением усилить государственный контроль за дистанционной продажей спортивного питания.

Ранее в Роскачестве сообщили ТАСС, что большая часть (90%) протеина на маркетплейсах продается с нарушениями, только у 10% продукции имеется верная документация на спортивное питание.

«Прошу провести внеплановую проверку, принять меры по недопущению оборота продукции без надлежащей государственной регистрации, а также обеспечить контроль за достоверностью предоставляемой продавцами информации. Дополнительно прошу рассмотреть необходимость усиления государственного контроля за дистанционной торговлей спортивным питанием», - говорится в документе.

«Убежден, что требуется срочное вмешательство Роспотребнадзора: внеплановая проверка, усиление контроля и пресечение оборота несертифицированной продукции. Здоровье граждан не должно быть предметом риска», - добавил вице-спикер Госдумы.

По его словам, выявленные нарушения ставят под сомнение эффективность систем проверки самих маркетплейсов, пишет ТАСС.