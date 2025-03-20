Общество

Россиянам рассказали, как правильно выбрать растворимый кофе

Качественный растворимый кофе не оставляет осадка, даже если размешать его в холодной воде - крупинки или гуща на дне чашки могут говорить о наличии примесей, рассказал директор по маркетингу кофейной компании The Welder Catherine Сергей Митрофанов.

«Качественный растворимый кофе обычно полностью растворяется даже в холодной воде, не оставляя заметного осадка. Если на дне чашки остаются крупинки или гуща, это может говорить о наличии примесей», - сказал Митрофанов.

Эксперт назвал и другие признаки, по которым можно оценить качество растворимого кофе. Так, например, при выборе напитка в магазине нужно обращать внимание на состав: стоит насторожиться, если в нем не указан используемый сорт кофе. Арабика обладает более мягким, насыщенным вкусом и содержит меньше кофеина, робуста - более резкий, чаще горький кофе с более высоким содержанием кофеина; из-за низкой стоимости производители иногда выбирают второй вариант.

Стоит посмотреть и на срок хранения - важно отсчитывать его именно с момента производства, а не фасовки. По истечении времени продукт теряет свои вкусоароматические свойства, залежавшийся кофе будет иметь плоский, древесный вкус. Во время непосредственного приготовления напитка нужно оценивать вкус и аромат: например, запах должен быть насыщенным, но без химических примесей. Вкусоароматическими добавками производители маскируют дефекты качества. А карамельными ароматизаторами скрывают пересушенное зерно и горелый привкус, пишет РИА Новости.

«Растворимый кофе может казаться простым продуктом, однако это обманчивое ощущение из-за легкости его приготовления», - рассказал эксперт. По его словам, производство такого кофе - «это сложный ресурсоемкий процесс, который включает в себя много этапов, каждый из которых влияет на вкус и качество конечного продукта».

Он объяснил, что для приготовления растворимого кофе нужно вырастить и собрать зерно, обработать, высушить, правильно упаковать и транспортировать, хранить в подходящих условиях, затем обжарить, размолоть, заварить, сгустить, просушить и после этого расфасовать для покупателя. «Ошибка или попытка сэкономить на каждом из этапов может привести к существенным изменениям качества и вкуса конечного продукта», - добавил Митрофанов.

Эксперт также рассказал о сроках и условиях хранения растворимого кофе. «Рекомендации для всех, насколько мы знаем, примерно одни и те же: срок хранения до 18 месяцев. Важно, что имеется в виду закрытая герметичная упаковка, открытый кофе теряет свойства быстро, тут счет не на месяцы, а на часы, максимум дни», - заключил он.