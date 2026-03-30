Первое в году заседание комиссии по делам несовершеннолетних состоялось в Пскове

Первое в этом году заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоялось в Правительстве Псковской области в понедельник, 30 марта. Председатели и представители муниципальных комиссий приняли участие в работе в режиме ВКС.

Участники комиссии обсудили данные о состоянии подростковой преступности и правонарушений на территории Псковской области за прошлый год и два месяца текущего. Например, по итогам работы за 2 месяца 2026 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось. Также уменьшилось число подростков, причастных к их совершению.

«Наша с вами задача — приложить максимальные усилия, чтобы проанализировать ситуации и предпринять все возможные меры, чтобы минимизировать возможность происшествий. Вопрос совершения преступлений нашими несовершеннолетними учащимися — это, в первую очередь, вопрос профилактики. Особое внимание должно быть уделено к разным категориям учащихся. Главная профилактика — занятость ребят в различных сферах активности, связанных с молодежной политикой и трудоустройством», — сказал министр образования Псковской области Александр Сорокин.

В ходе заседания комиссии его участники проанализировали работу по предупреждению повторных преступлений со стороны несовершеннолетних, состоящих на момент совершения деяния на профилактическом учете. Обсуждая причины совершения преступлений, участники комиссии обратили внимание на включение мер, направленных на исправление деструктивного поведения подростков, а также на ликвидацию источников негативного влияния на нарушителя.